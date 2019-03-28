華聞快遞／遼寧自貿區掛牌兩年：實有企業4.7萬家　吸金近3兆

▲遼寧自貿區掛牌兩年，吸金近3兆。（圖／CFP）



《遼寧》遼寧自貿區掛牌兩年：實有企業4.7萬家 吸金近3兆

遼寧省政府28日指出，截至2018年末，遼寧自貿試驗區實有企業4.7萬家，其中內資企業4.6萬家，註冊資本6438億元（人民幣，下同，約新台幣29,560億元）；外商投資企業1300餘家，累計實際使用外資36億美元。（中新社）

《上海》長三角鐵路清明節運輸方案推出 預計發送旅客1060萬人次

大陸中國鐵路上海局集團有限公司28日指出，長三角鐵路清明節運輸方案推出，預計發送旅客1060萬人次，同比增加79.9萬，同比增長8.2%，日均發送旅客265萬人次，鐵路部門計劃增開88.5對客車滿足旅客踏青出行需求。（中新社）

《貴州》貴州推出《意見》 加大利用外資力度

貴州省人民政府日前推出《關於加大利用外資力度推動經濟高質量發展的實施意見》，將從放寬市場准入限制、落實減稅降費措施、打造利用外資平台等方面，加大貴州省利用外資力度，推動經濟高質量發展。（中新社）

《香港》中國嘉德香港2019年春拍 近1400件拍品總估價逾4.6億港元

中國嘉德香港2019春季拍賣會將於30日至31日舉行，並於28日進行傳媒預覽介紹部分重點拍品；本季將有中國書畫、亞洲二十世紀及當代藝術、瓷器工藝品及珠寶鐘錶等各式藏品近1400件，總估價逾4.6億港元（約新台幣18億元）。（中新社）

▼中國嘉德香港2019年春拍，所有拍品總估價新台幣18億元。（圖／中新社）



《北京》陸商務部：推進重要產品追溯立法 保障群眾消費安全

大陸商務部新聞發言人高峰28日指出，商務部將會同相關部門探索推進重要產品追溯立法，完善追溯標準體系；並加大追溯與監管的聯動，確實保障人民群眾的消費安全，服務人民群眾對美好生活的需要。（中新社）

《浙江》湖州發布「南太湖精英計劃」求賢榜 引進200個創新項目

浙江省湖州市近日發布2019年「南太湖精英計劃」引才公告，計畫引進200個左右領軍型創新創業團隊和創新領軍人才項目。據了解，該計畫2018年創業項目銷售收入達105億元，強力促進了科技創新和產業轉型。（中新社）

《四川》成都打造「國際商貿城」 已註冊市場主體5431戶

成都市人民政府28日指出，作為西部地區唯一一個進行市場採購貿易方式試點的市場，成都國際商貿城目前已註冊市場主體5431戶，其中企業313戶，全面建成後，將覆蓋48個行業、43萬個商品種類。（中新社）

《內蒙》呼倫貝爾計劃投12億元 打造7個文化旅遊重點項目

內蒙古自治區呼倫貝爾市文化旅遊廣電局28日指出，2019年該市計劃投資12億元，打造7個文化旅遊重點項目，以生態優先綠色發展為工作引領，以文化旅遊項目建設為依托，開啟全域文化旅遊、四季全時旅遊的新征程。（中新社）

▼呼倫貝爾計劃投12億元，打造7個文化旅遊重點項目。（圖／中新社）

