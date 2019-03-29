英發表40頁報告：華為存有重大安全漏洞　「問題無補救進展」

▲華為被指仍存有安全風險。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

英國華為網路安全評估中心監督委員會昨（28）日發表40頁報告，內容指出華為的軟體工程和安全流程存在非常大的漏洞，即便過去就多次指出類似問題，但華為似乎沒有要改的誠意。這份報告雖然沒有提到漏洞是中國政府或是駭客干預所致，卻仍給華為帶來壓力。

據《美聯社》報導，英國國安官員先前曾說，相信華為的風險是可控的；不過監督委員卻認為，「華為去年呈報的問題，並沒有實質補救進展」。其他英國官員則表示，華為甚至沒辦法掌控它們建立的大部分軟體代碼，這表示他們自己也無法確定在華為的網路中有什麼程式在運作，且自己的零組件供應商監管也相當疲軟。

▼華為。（圖／CFP）

他接著說，這樣草率的軟體工程凸顯了在5G網路中，使用華為設備仍有安全風險擔憂。華為發言人則對此回應，「非常重視」這份報告提出的疑慮，會持續做出改善。美國匿名官員表示，這些調查結果類似美國先前的評估結果，認為華為的設備不能「擺脫中國的影響」。

不過即便英國提出報告指出問題，卻沒有跡象顯示會禁用華為。華為相關負責人表示，公司會繼續與英國營運商和英國網路安全部門保持密切合作，共同訂立更高的統一網路安全和驗證標準。