川普與Google執行長會面　環時：每一次都不是中國要你走

▲Google。（圖／達志影像／美聯社）



大陸中心／綜合報導

美國總統川普27日與谷歌（Google）執行長皮查伊（Sundar Pichai）會面，兩人討論有關谷歌在中國的業務問題。皮查伊在會面中澄清，谷歌並無與解放軍合作，並將持續效力美國政府。《環球時報》發表社評稱，谷歌在北京開設一座人工智慧研究中心，因此「受到美國軍方和一些激進輿論的批評」，這是「華盛頓致力於在高科技領域打壓中國的又一突出例子」，如果阻止盟友使用華為產品「是扼殺中國高科技企業的努力」，那麼阻止谷歌在中國展開合作「則是要澆滅美國高科技企業進入中國市場的熱情」。

有關華為的部分，社評指出，美國在打壓華為方面「非常艱難」，因為其大部分歐洲盟友態度冷淡，歐盟執委會的最新決議也沒有呼應美方的要求，而是讓各成員國自己做決定，於是要求谷歌等高科技巨頭遠離中國「也不可能很順利」，川普政府是在給美國的公司「出一個很大的難題」。

社評表示，很多美國的盟國其實並不想放棄華為，因為後者「確實是5G網路技術的領導者」，放棄「意味著錯過5G網路建設的第一波」，同時也是「犧牲自己5G網路的品質和性價比」，可以說「美國的要求與那些國家的利益發生直接衝突」。

▼皮查伊。（圖／路透社）



社評說，美國要求本國的高科技公司退出中國，意味著迫使那些公司放棄中國的市場和資源，但中國市場在很多部分卻是難割捨的存在，例如在人工智慧研究方面「是世界最大的資料資源擁有者」，同時「也是最大的使用者」，而21世紀資料的重要性更是「常被比喻成工業化時代的石油」。

社評提到，美國資訊技術巨頭「有些在未廣泛參與中國互聯網發展的情況下做大」，但「那只是過去一、二十年的問題」，這樣的隔絕對未來意味著什麼「這是一道重要的考題」，讓地緣政治來主導答案「這對商業科技公司來說是糟糕透頂的選擇」。社評還強調，谷歌關閉在中國的人工智能研究中心，自身將面臨的損失「顯然是不可同日而語的」，因為如果切斷與中國龐大數據的聯繫，在人工智慧研究方面「就可能出現在一個重大方向上的缺陷」。

《環球時報》話鋒一轉表示，谷歌的例子顯示出美國正在形成某種思維，即是在華的美國公司「全都可能被中國政府拿走它們的技術」，因此「最好都能離開中國」，但這是「極端狂妄自大和對市場規律嚴重無知共同導致的地緣政治衝動」，如果將思維不斷轉化成美方的國家政策，「最大的受害者肯定不是中國，而是美國的那些公司。」

▼Google。（圖／達志影像／美聯社）



《環球時報》強調，華盛頓的精英們過於低估當下中國的自主創新能力，也低估了中美交流對塑造美國高科技公司活力的貢獻，並且還對全球化所產生的對科技公司行為方式的規定性影響認識不足，這是「在拍腦袋做決策、耍任性」。

《環球時報》總結表示，美國想孤立中國，但真的那樣做時「結果卻是高度不確定的」；中國正在通過改革開放的新措施加快優化營商環境，人類經濟技術發展各種要素在中國的更多彙集不可阻擋；中國市場的開放度與市場潛力的優化比將逐漸超過美國，後者所造成的自我孤立程度最終也將大於帶給中方的對外開放和融合難度。