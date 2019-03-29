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華為nova 4e台灣大獨賣　搭指定專案再送訂房折價券

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼華為 nova 4e台灣大哥大獨賣。（圖／業者提供）

▲華為 nova 4e。（圖／業者提供）

科技中心／綜合報導

華為一直以來都標榜手機拍照功能相當強大，該公司今年也推出擁有3200萬畫素的nova 4e最新美顏神機，nova 4e除了擁有具立體美顏效果的前鏡頭外，還搭配標準、景深、超廣角等功能的三主鏡頭。台灣大哥大從4月1日起，全台獨賣這支超強的明星級美顏自拍手機，消費者只要搭配台灣大4G指定專案，只要月付999元，就能以0元將美顏神機帶回家。

華為 nova 4e具備6.15 吋FHD+全螢幕珍珠屏，前鏡頭配置3200萬畫素、f/2.0光圈的美顏自拍相機，可擷取臉部特質，透過臉部3D建模，讓美顏自拍更符合使用者的臉部特色，同時，機背主相機分別配置2400萬畫素的標準鏡頭、800萬畫素的超廣角鏡頭以及200萬畫素的景深鏡頭，有珍珠白、雀翎藍兩色供消費者做選擇。

▲▼華為 nova 4e台灣大哥大獨賣。（圖／業者提供）

▲至官網登錄再送華為 Band 3e運動手環。（圖／業者提供）

華為 nova 4e空機售價10,990元，若搭配台灣大4G指定專案，只要月付999元，綁約30個月，就能以0元將華為 nova 4e帶回家，至官網登錄再送華為 Band 3e運動手環。另外，攜碼獲續約老客戶還能享免預繳的優惠。

▲▼華為 nova 4e台灣大哥大資費表。（圖／業者提供）

▲華為 nova 4e台灣大哥大資費表。（圖／業者提供）

此外，為鼓勵民眾在台灣旅遊，台灣大特別從4/1-5/31止，推出春遊住宿優惠方案，凡是搭配4G指定專案月付398~698方案，用戶將會收到通知簡訊，內含一組訂房85折春遊優惠折扣碼，至指定訂房網頁使用即可享有優惠；若搭配月付699以上專案，訂房（指定飯店）則可獲得一組65折春遊優惠折扣碼，最高一晚可省下4,900元；續約老客戶再加碼，只要申辦398以上方案，訂房不但可獲得兩組65折的春遊優惠折扣碼，還能獨享最高1,000元的momo購物網折價券。

台灣大表示，這次精選特色旅館飯店，包括每個房間都有獨立私人溫泉浴池的宜蘭礁溪山形閣、新舊建材融合之文青必去台中紅點文旅、房間充滿高雄在地藝術家作品的高雄帕可麗飯店等二十多家熱門住宿飯店，讓台灣大用戶在換新機之餘，也有動力規劃一趟旅遊行程，讓自己換上好心情。

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關鍵字：華為,台灣大哥大,nova 4e,春遊,補助

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