千億富少砸13萬買鴨寵愛！一顆「鴨界名蛋」自己孵要2300元

大陸中心／綜合報導

最近吹起一股養鴨風潮，許多網友在IG上分享新成員，各個都是膚白貌美，有著渾圓美尻的小鴨。有「千億富少」封號的王思聰，花3萬元人民幣（約新台幣13.7萬元）買2隻鴨子，PO上網立刻引起熱烈討論，賣家更因此受惠，在王校長的加持之下銷量猛增，每日銷售額高達人民幣10萬元（約新台幣45.7萬元）。

▲王思聰發文自曝砸重金養柯爾鴨。（圖／翻攝自王思聰IG）

王思聰在個人IG上開心發文，「斥重金買了兩隻鴨子...」，從照片可見，小鴨子的毛色白到發亮，圓滾滾的大眼睛看著鏡頭耍萌，頭還不忘歪45度角依偎在牆邊，天生就有十足的網紅架式，讓人忍不住想捧在手心上愛護。

由於王思聰的新寵太吸睛，網友迅速在淘寶找到一間聲稱「王思聰同款網紅鴨」的店鋪，一隻鴨要價人民幣1.5萬元（約新台幣6.8萬元），一顆蛋則是人民幣500元（約新台幣2300元），價格比想像中還要昂貴，可謂「鴨界名牌」。

▲柯爾鴨在淘寶一隻要價1.5萬人民幣。（圖／翻攝自淘寶）

根據《新聞晨報》報導，賣家是位經營寵物店5年的江姓重慶女子，坦言王思聰的鴨就是向她購買，因為自己喜歡小動物，大陸又比較少見這品種的鴨子，便通過荷蘭引進20對柯爾鴨(Call duck)，最近才上線開賣。她還透露，王思聰的助理仍三不五時會來詢問如何養鴨，或是下蛋後要怎麼孵等等，百般照護。

▲賣家透露和王思聰助理的對話。（圖／翻攝自新聞晨報）

由於一隻鴨要價不斐，不免引起他人質疑。江小姐表示，「我家都是荷蘭拿過來的鴨子，養了有半年了。我的鴨不做品相差的，只做純白色品相好的，其他家情況不清楚。」強調這個鴨的引進價格本來就高，定價非常合理。此外，江小姐原本20對鴨子目前已經被訂光一半，從交易記錄還能發現每天的交易額在人民幣10萬元左右，業績相當可觀。

據了解，柯爾鴨在鴨子中屬於上等品種，體型小，成年後大約是一瓶礦泉水的重量，相當親人，不需要經常洗澡，沒有雜毛也不會有異味，一般壽命大約是4至12年。

▲在王思聰的加持之下，柯爾鴨在大陸出現商機。（圖／翻攝自新聞晨報）