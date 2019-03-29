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大陸「單身女」買房量暴增！29%完全靠自己　選屋最重生活品質

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▲▼套房，家居，小套房，北歐風。（圖／CFP）

▲套房示意圖。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

這幾天，一條「女性買房猛增」的關鍵字躍上微博熱搜榜，原來是大陸「貝殼找房網」將2018年的房產交易分析放上網，在6萬多筆房產交易中，有47.9%的買家是女性，且有29%全靠自己的能力買房；佳兆業集團經濟研究院院長劉策指出，在選屋條件中，這些女屋主對房子的室內裝修和綠化等非常重視，「生活品質」是最重要的選屋關鍵。

綜合陸媒報導，中國最大的房地產網站「貝殼找房網」針對2018年透過「貝殼網」交易的買家進行分析，一年共有67,724宗房產交易，其中有47.9%的買家是女性，比起2014年只佔30%，有了大幅度成長。

佳兆業集團經濟研究院院長劉策指出，「女性永遠是我們這個行業的決定性力量」，這些女買家購屋主要考慮外在因素，例如室內裝修和景觀綠化等，這對於女性買家來說意義重大，地點和價格等其他因素反而影響較小。體現出女性買家購屋時更看重生活品質，大小並不是首要條件。

▲▼女強人，白領，正妹，單身，滑手機，看手機。（圖／CFP）

▲大陸這幾年出現不少女屋主靠自己買屋。（圖／CFP）

除了公布2018年數據，「貝殼找房網」於3月23日還進行一項調查，有74.2%的受訪女性指出，本身是在沒有伴侶提供經濟支持的情況下買房的，有45.2%的人是父母提供經濟支援；另外，還有29%的人是「完全靠自己買房」。

上海開發商保集控股集團副總裁張帆指出，這些購屋的女性買家「不太關心房子的大小」，只要周圍有綠地、交通便利，以及靠近醫院等民生設施就可以了，且「她們還喜歡數位科技」，「有個讓屋主能遠端控制暖氣或加濕器的功能就非常受歡迎」。

身為「單身女屋主」、在北京媒體業界工作的27歲吳小姐表示，2018年花了240萬元（人民幣，下同）買下北京一間面積較小的二手屋，「買好了房子，我在這個大城市就有了更強的安全感。我覺得我能更加關注於事業發展，而不用擔心哪天要離開」，且最終目標是在結婚生子後，可以住更大的房子，因為「有住房就可以讓孩子上附近的學校。將來找對象時，至少我可以解決孩子教育這種關鍵問題」。

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