63位獅友鐵騎送暖到新竹　捐贈15萬獎學金

▲鐵騎環台寒冬送暖致贈竹市清寒學童獎助金15萬元。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

「2019獅子會工商鐵騎環台寒冬送暖」活動於29日抵達新竹市，致贈內湖國中、港南國小、南隘國小3校30名清寒學童獎助金15萬元，由新竹市教育處長李芳齡代表受贈，並回贈感謝狀，感謝環台勇士們串連起全台灣的愛心，不畏艱難環台的勇氣值得所有學童學習，讓新竹市也感受到這份暖暖的關懷。

「寒冬鐵騎送暖」活動是由國際獅子會榮譽總監楊崇銘及IMC全國聯合會張金泉理事長發起，及諸位企業先進響應與跟進。2019年車隊由獅子會事務長楊崇銘領軍，由台中市出發，以逆時鐘之方向進行為期11天，走遍台灣本島計19個縣市，合計1008公里的鐵馬環台，共有63位企業人士騎乘自行車環台，募集了新臺幣伍佰萬元之善款，嘉惠全台約1000名清寒學童。

李芳齡表示，自新竹市長林智堅上任後，非常重視弱勢生的就學及生活各層面的照顧，除市府力量外更結合民間各界的力量，一起協助弱勢孩童。除推動「呷熊飽」、「早安！飽貝」等餐食補助及中低收入戶獎助學金政策外，辦理寒暑假營隊活動，也邀請小朋友一起觀看電影，創造美好回憶。而這些於偏遠地區求學的學童，資源獲得比市區孩子更加不易，非常感謝獅子會關心到這些平時不易受關注的孩子。期待獲獎的孩子未來有能力時，也能「回饋社會，幫助更多人」。

「這份獎學金可以讓爸爸不這麼辛苦！」獲獎的小琪說，家中是低收入戶，從懂事開始父母離異，龐大家計支出都由父親ㄧ人負擔，平時都是阿嬤陪伴小琪。但天性溫和善良的小琪，不因家境而喪失學習的機會，在學校認真學習，擔任學校的大隊長及糾察隊導生，在班上是老師的小幫手也是同學眼裡熱心助人的好孩子。

李芳齡表示，感謝獅子會與IMC全國聯合會本著「取之於社會、用之於社會」的精神，致贈獎學金給本市中小學清寒弱勢學生，鼓勵他們努力求學，更期盼他們在未來人生旅程裡，能秉持進取與感恩的心，有機會也可以回饋社會；同時希望此次活動能拋磚引玉，讓社會工商賢達共襄盛舉，讓這些需要幫助的偏鄉學童獲得更多關注