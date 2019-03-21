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光復高中籃球隊勇奪HBL第四名 林智堅接見勉勵

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▲新竹市長林智堅致贈每位球員3000元禮券鼓勵他們的好表現。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅致贈每位球員3000元禮券鼓勵他們的好表現。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

HBL高中籃球聯賽3月17日在台北小巨蛋順利落幕，新竹市光復高中籃球隊勇奪隊史與新竹市史上最佳的第四名，在四強賽更將冠軍能仁家商嚇出一身冷汗，表現值得敬佩，新竹市長林智堅20日邀請球隊來市府做客，並致贈每位球員3000元禮券鼓勵他們的好表現，林智堅表示，這次進入四強不代表下次就不是冠軍，球隊在光復高中校長黃敦煌與教練陳定杰的帶領下，他看到團隊向心力與彼此的信任，才能創下新竹市有史以來最好的成績，更期許光復高中籃球隊每年都可以創造如此亮眼的成績。

林智堅分享，上週五看到平面媒體頭版是HBL決賽的四強球隊，讓他熱血沸騰，「小時候灌籃高手是我們共同的回憶」，更形容光復高中就像漫畫中的湘北高中，從不被看好到一路突破打進決賽，因此光復高中決賽第一場以兩分之差輸給能仁家商，他也難免失落，但他說，比賽都有輸贏，這次的大賽經驗會是孩子們人生中難得的體驗。

「今年是黑馬，下次就不是黑馬而是勁旅」，林智堅勉勵球隊，他感謝陳定杰僅花五年就帶領球隊取得如此出色的成績，他說，籃球是團隊運動，不是看個人表現，過程一定有許多酸談苦辣，但光復高中展現出的團隊精神令人佩服，球員也為教練爭一口氣，林智堅期待，球隊未來一定會為新竹市搶下冠軍。

「市長在八強的鼓勵對我們有很大的幫助」，陳定杰表示，市長在球隊進入八強時特別為孩子加油打氣，當時全隊就決定一定要帶市長進入四強甚至冠軍賽，他非常感謝市長在他們一路走來的支持與鼓勵，成為他們努力下去的動力。

因為球隊的好表現，讓全國民眾都看見新竹市與光復高中，陳定杰教練分享，四強賽走在台北街頭，有不少民眾說自己是新竹人，跑來與球員合照為他們加油，因此他對全隊的表現感到驕傲，沒有丟新竹市的臉，面對即將畢業的高三球員，他也勉勵，「踏出這一道門，我希望你們學習到的是態度」，希望他們在籃球與人生的道路上都能為自己負責。

光復高中籃球隊隊長徐允城分享，今年大家目標一致，就是不想讓別人看輕他們，也努力拿出最好的成績，並且飲水思源感謝教練與校長對他們的支持與協助；「我們做到了！」今年球季大會的籃板王與阻攻王喬楚瑜興奮地說，這三年的過程很辛苦，他一度想放棄，但想到支持他們師長、親友與市民，他們努力咬牙撐了下去，最後的果實也是甜美的；目前北部幾所UBA(大專籃球聯賽)強權輔大與政大等校搶著網羅喬楚瑜，他也即將要面臨下一階段的籃球道路，期待他未來上了大學持續發光發熱。

新竹市政府教育處長李芳齡指出為了能夠提供更多高品質的賽事給市民朋友，新竹市於106年協辦世界大學運動會籃球賽事，共投入3,075萬元，將新竹市立體育館煥然一新，整修後的場館符合國際籃球總會(FIBA)標準，積極邀請HBL、SBL賽事來新竹市舉行，讓喜愛籃球的市民不用遠赴他縣市，更能欣賞高水準的籃球賽事。

教育處表示市府今年積極爭取資格賽辦在新竹市，就是希望讓市民與學生能夠在主場為「主場球隊」光復高中加油，更要做光復高中籃球隊最佳的後盾，而光復高中也不負重望，成軍四年，奪得第四名，並由喬楚瑜拿下阻攻王與籃板王雙冠王，光復籃猿軍團將整軍備戰，以榮耀家鄉為期許，明年勢必將稱霸全國座作為唯一目標。

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關鍵字：光復高中籃球隊, 新竹市教育處

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