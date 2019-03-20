　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

竹市南隘北門國小活化空間　奪教育部校園金采獎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

教育部107年度校園空間金采獎公佈得獎學校，新竹市有好成績▲（圖／新竹市政府提供）

▲教育部107年度校園空間金采獎公佈得獎學校，新竹市有好成績（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

教育部107年度校園空間金采獎公佈得獎學校，新竹市南隘國小、北門國小分別獲教育部校園空間金采獎A組及C組優選，南隘國小校長賴黃宗及建華國中校長黃信騰則分別獲得故事徵集組特優及優等，顯示新竹市政府這幾年推動的「新校園運動」逐漸開花結果，新竹市長林智堅表示，鼓勵學校發揮創意，期待未來有更多的學校投入美感及創意教學，打造更具特色的知識遊樂地。

教育部校園空間金采獎主要在於鼓勵學校檢視自身校園與社區歷史，挖掘學校特色與文化資源，建立具有在地特色與歷史深度的校園環境與特色課程。同時藉此活動舉辦過程，導入專家輔導以提升文化資產專業觀念，並促進校際觀摩學習，以達到鼓勵創意活化校園閒置空間資產的目的。

榮獲A組（一般建築空間）優選的南隘國小，校長賴黃宗106年到任，一上任就積極盤點校園空間資源，透過結合課程將校園活化再生，更引入大學資源，將活力與創意注入這新竹市最南端的小學校園。賴黃宗表示，感謝市府陸續注入經費，讓學校進行中隘樓耐震補強及設置社區共讀站，讓這所曾經一度被遺忘的學校蛻變重生，成為讓孩子喜歡來上課的校園。

本次南隘國小以中隘樓空間再造參加教育部中小學校園空間活化再生大獎競賽，獲委員一致讚賞並得到活化空間金采獎A組（一般建築空間）優選。中隘樓屋齡超過30年，外觀已斑駁老舊、樓板漏水且耐震係數不足，欠缺安全性且嚴重影響學生學習。為改善中隘樓建物，學校成立工作坊，結合社區、大學的力量，經工作坊討論後，決定以社區「竹、稻意象」做為美學素材，改善外觀，以竹編裝置外牆，讓校園景觀變得美侖美奐，成為諸多遊客來參訪的特色小學。

以百齡樓屋上室參加C組（歷史性空間）獲得優選的北門國小，即將歡慶120週年校慶，是目前竹市內最具有歷史文化氣息的學校之一，學校百齡樓啟用迄今已82年，雖然歷史悠久，但藉由空間建物的修復、補強與維護，並與清華大學進行藝術教育及服務學習合作，透過工作坊產出學校本位創意生活地圖，讓冰冷的建築物有了溫度，並產生情感羈絆。

北門國小校長賴雲鵬說，北門國小歷史悠久，充滿文化資產，隨手都是教育素材，在市府的支持下，校園內的歷史文物透過學校的創意獲得新生。北門國小在2018年更與台灣歷史博物館合作，進行文物檔案建置，並將百齡樓屋上室命名為為創意想想基地，讓學校教師能結合校園環境發展課程，讓學生在生活中、課程中都能受到藝術的薰陶，非常具有教育意義。

林智堅表示，南隘、北門國小及建華國中在校長認真經營下，整體校園變得很不一樣，讓他非常驚豔，從他上任市長以來，投入相當多的資源改善學校運動設施及教學環境，已漸漸顯露成效，讓新竹市民甚至全國民眾，都能看見新竹市努力。

新竹市政府教育處長李芳齡表示，南隘及北門國小在教育部活化空間的競賽中，勇奪A組及C組優選，實至名歸，也可以做為其他學校校長一個非常棒的典範，期許南隘及北門經驗能夠在新竹市積極推動的新校園運動中，遍地開花，造福更多新竹市的孩子們，成為全國最幸福的教育學園。

ET快訊
南韓史上第二強震調查曝光！竟是「人為誘發」
郭董震怒！遭指和韓國瑜合作「受大陸指派」　要求吳子嘉道歉
27歲媽媽熬夜滑手機猝死　婆婆：身體都冷了…眼睛還盯著網拍

關鍵字：校園金采獎, 南隘國小, 北門國小, 新竹市教育處

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

侯友宜視察中和錦和運動公園　推動「全齡共融」樂齡公園

瑞里紫藤花季開跑　紫色山城浪漫花海引人入勝

竹市南隘北門國小活化空間　奪教育部校園金采獎

暖警列管易走失人口　發現立即幫助返家效率高

搶救大潭藻礁聯盟桃園市政府靜坐抗議　要求正面回應

命理達人大衛老師進駐南投月老教堂　為民眾愛情指點迷津

羅東鎮「帝爺生呷拜拜」連辦10年　3月初3熱鬧登場

挑戰登上108層刀梯　上海台商應考「登刀梯」武考醮會

超獵奇「火燄洞」！ 漆黑深穴射紅光　就在彰化八卦山

越籍女移工迷失街頭　　警細心比對資料送回宿舍

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不能跟啦！

地上銀河！整片山林光舞秀　嘉義縣「螢火蟲季」4月登場

南韓大創「迷你洗衣機」爆紅！ 自動運轉排水、洗化妝刷不用動手

慘受鄭俊英牽連..上韓網熱搜　TWICE志效爆機場淚崩

家長違規過馬路！小孩脫手遭撞　網友憤怒：你們全家都是三寶？

侯友宜視察中和錦和運動公園　推動「全齡共融」樂齡公園

瑞里紫藤花季開跑　紫色山城浪漫花海引人入勝

竹市南隘北門國小活化空間　奪教育部校園金采獎

暖警列管易走失人口　發現立即幫助返家效率高

搶救大潭藻礁聯盟桃園市政府靜坐抗議　要求正面回應

命理達人大衛老師進駐南投月老教堂　為民眾愛情指點迷津

羅東鎮「帝爺生呷拜拜」連辦10年　3月初3熱鬧登場

挑戰登上108層刀梯　上海台商應考「登刀梯」武考醮會

超獵奇「火燄洞」！ 漆黑深穴射紅光　就在彰化八卦山

越籍女移工迷失街頭　　警細心比對資料送回宿舍

【Bigbang勝利醜聞】在韓國，女人的人生就是別人的A片

詐賭機房藏一中商圈出入高調　「中一中」警察：讓專業的來

陌生讀經班主任加臉書！男童曝「要我拍腳給他看」　被控主任：是誤會

Mister Donut將退出大陸市場！　3月25日起分店全關門

林書豪登NBA官網談季中轉隊挑戰　「真的有太多要學」

「為什麼你的眼睛會說話？」 孟耿如害羞笑了：戴了很舒服！

0321好星運開關│牡羊開好運，為射手打打氣

晶華冠軍牛肉麵賣到日本　蔦屋書店東京澀谷3/26開賣

上海最多單身貴族！大陸結婚率7.2‰「創5年新低」

侯友宜視察中和錦和運動公園　推動「全齡共融」樂齡公園

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

地方熱門新聞

桃市八德國小校舍大火　幸無人受..

迎接全期開幕　華泰名品城聯合徵..

八卦山火燄洞　彰化新祕境

陸男讚台灣警察「三心級服務」

郭董吃燒肉臉紅笑：是韓國瑜請客..

父母半夜吃消夜 　7歲童被反鎖..

獨／晚參選在這！韓國瑜帶郭董來..

酒測2.43抽血變0　這東西惹..

台南調降房屋稅　別忘記今年凍漲

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

越籍女移工迷失街頭暖警細查身份..

全國首創整合在地救災資源 　守..

新北5區漁會2女總幹事　表現耀..

藍軍砲轟黃偉哲　台南房屋稅是詐..

更多熱門

相關新聞

頂新味全龍拜會竹市府

新竹市長林智堅上任來積極打造優質棒球環境，新竹市立棒球場已於2019年1月順利完成招標作業，預計2021年完工，日前已向中職表達成立第五隊味全龍意願的頂新和德文教基金會創辦人魏應充，19日上午拜會林智堅討論未來合作可能性。

東門國小通學步道開工

陳念琴世界拳擊排名第一 瞄準2020東奧

三民國小復興樓重建動土

竹市低收入戶學生助學金　3/10至31受理申請

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

「佳里小7店員」結帳突跑走！下一幕暖爆

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！鵝蛋臉+圓眼正翻

吳亞馨飯店掉半球…鏡面反射「半裸男」！

國會惡狼硬上2女記者　「不舉」未得逞

小五生數學85分倒數第二！母：不喜歡兔兔章

雲林醫北海道被打到腦震盪　「到台灣繼續打」

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！

法比歐認愛翹臀台灣妹！「2舉動寵翻女友」

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈

妻小跑了土地被親戚搶走　他邊哭邊上吊死在豬圈

冷戰功力最強的星座Top 5 ！

細菌人的牙齒不是牙齒！《麵包超人》31年新發現

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝死

捷運長靴妹身分曝光　是F級女神

女人才懂！月經沒來摸妹屁股秒噴血

更多

最夯影音

更多

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面