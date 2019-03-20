竹市南隘北門國小活化空間　奪教育部校園金采獎

▲教育部107年度校園空間金采獎公佈得獎學校，新竹市有好成績（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

教育部107年度校園空間金采獎公佈得獎學校，新竹市南隘國小、北門國小分別獲教育部校園空間金采獎A組及C組優選，南隘國小校長賴黃宗及建華國中校長黃信騰則分別獲得故事徵集組特優及優等，顯示新竹市政府這幾年推動的「新校園運動」逐漸開花結果，新竹市長林智堅表示，鼓勵學校發揮創意，期待未來有更多的學校投入美感及創意教學，打造更具特色的知識遊樂地。

教育部校園空間金采獎主要在於鼓勵學校檢視自身校園與社區歷史，挖掘學校特色與文化資源，建立具有在地特色與歷史深度的校園環境與特色課程。同時藉此活動舉辦過程，導入專家輔導以提升文化資產專業觀念，並促進校際觀摩學習，以達到鼓勵創意活化校園閒置空間資產的目的。

榮獲A組（一般建築空間）優選的南隘國小，校長賴黃宗106年到任，一上任就積極盤點校園空間資源，透過結合課程將校園活化再生，更引入大學資源，將活力與創意注入這新竹市最南端的小學校園。賴黃宗表示，感謝市府陸續注入經費，讓學校進行中隘樓耐震補強及設置社區共讀站，讓這所曾經一度被遺忘的學校蛻變重生，成為讓孩子喜歡來上課的校園。

本次南隘國小以中隘樓空間再造參加教育部中小學校園空間活化再生大獎競賽，獲委員一致讚賞並得到活化空間金采獎A組（一般建築空間）優選。中隘樓屋齡超過30年，外觀已斑駁老舊、樓板漏水且耐震係數不足，欠缺安全性且嚴重影響學生學習。為改善中隘樓建物，學校成立工作坊，結合社區、大學的力量，經工作坊討論後，決定以社區「竹、稻意象」做為美學素材，改善外觀，以竹編裝置外牆，讓校園景觀變得美侖美奐，成為諸多遊客來參訪的特色小學。

以百齡樓屋上室參加C組（歷史性空間）獲得優選的北門國小，即將歡慶120週年校慶，是目前竹市內最具有歷史文化氣息的學校之一，學校百齡樓啟用迄今已82年，雖然歷史悠久，但藉由空間建物的修復、補強與維護，並與清華大學進行藝術教育及服務學習合作，透過工作坊產出學校本位創意生活地圖，讓冰冷的建築物有了溫度，並產生情感羈絆。

北門國小校長賴雲鵬說，北門國小歷史悠久，充滿文化資產，隨手都是教育素材，在市府的支持下，校園內的歷史文物透過學校的創意獲得新生。北門國小在2018年更與台灣歷史博物館合作，進行文物檔案建置，並將百齡樓屋上室命名為為創意想想基地，讓學校教師能結合校園環境發展課程，讓學生在生活中、課程中都能受到藝術的薰陶，非常具有教育意義。

林智堅表示，南隘、北門國小及建華國中在校長認真經營下，整體校園變得很不一樣，讓他非常驚豔，從他上任市長以來，投入相當多的資源改善學校運動設施及教學環境，已漸漸顯露成效，讓新竹市民甚至全國民眾，都能看見新竹市努力。

新竹市政府教育處長李芳齡表示，南隘及北門國小在教育部活化空間的競賽中，勇奪A組及C組優選，實至名歸，也可以做為其他學校校長一個非常棒的典範，期許南隘及北門經驗能夠在新竹市積極推動的新校園運動中，遍地開花，造福更多新竹市的孩子們，成為全國最幸福的教育學園。