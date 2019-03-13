陳念琴世界拳擊排名第一 「以賽代訓」瞄準2020東奧

▲新竹市長林智堅對於陳念琴拚戰世界的精神，給予最大的肯定。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

近日世界拳擊總會AIBA公佈最新世界拳擊排名，其中新竹「拳擊女王」陳念琴在女子拳擊69公斤量級組以總積分1357.5分名列第一；為了迎戰即將到來的2020東京奧運，陳念琴2019年一開始採用「以賽代訓」方式，參加「歐洲巡迴賽」迎戰各國好手，三場巡迴賽共八戰，已奪下二金一銀佳績。新竹市長林智堅對於陳念琴拚戰世界的精神，給予最大的肯定，希望持續高昂氣勢，朝2020東京奧運邁進。

世界拳擊總會（AIBA）公佈最新2019世界拳擊排名，竹市拳擊女王陳念琴以總積分1357.5分名列世界女子拳擊69公斤量級第一名。近期，由於即將迎戰2020東京奧運資格賽，今(2019)年初，教練團便將陳念琴的訓練計畫採「以賽代訓」的方式進行，安排「歐洲巡迴賽」藉由對戰各國好手，增加實戰經驗。

此次「歐洲巡迴賽」陳念琴共參加了「瑞典-黃金女郎拳擊邀請賽」、「匈牙利拳擊公開賽」與「保加利亞拳擊公開賽」，三場國際邀請賽在當地至少都有10年以上的舉辦經驗，其中匈牙利比賽為第63屆，而保加利亞拳擊公開賽也有70年的歷史，參賽的各國水準都相當高。

「各國選手都特別積極」柯文明教練指出，越接近2020年的東京奧運，各國選手的企圖心展現無疑，各個國家隊的基本重點，是透過參與不同國際賽事，進行東京奧運的熱身，因此這三項國際邀請賽中會碰上世界盃、奧運等級的選手，而這樣的賽事挑戰度及難度不亞於正式的國際拳擊賽事，對於選手來說都是極好的經驗。

陳念琴共計在三場歐洲巡迴賽中，每場都挺進冠亞軍之戰，奪下二金一銀成績，並獲選為「瑞典-黃金女郎金腰帶」獎。「對於獲得三項獎牌非常興奮！」陳念琴坦言，為期21天的巡迴賽事，非常的耗費精力與體力，但除去長時間的航行所帶來身體的不適和面對賽事壓力，能夠專注在緊湊的賽事挑戰當中，是非常好的訓練機會。

新竹市政府教育處長李芳齡表示，林智堅上任後重視拳擊運動的發展與扎根，拳擊運動四級培育計畫逐步看見成果，已建立起自虎林國小、建華國中、成德高中，到清華大學體育系的培育系統，讓新竹市成為拳擊「體育小金庫」，甚至吸引外縣市運動員到新竹市求學、接受專業訓練，而陳念琴的傑出，更成為學弟妹們的楷模。

教育處表示，自陳念琴在國訓中心接受體能及專業運動訓練後，看見她的成長幅度，更見平穩及成熟，而接受世界各國不同選手的打法戰術磨練，持續保有積極進攻、掌握擂台節奏及適時發揮個人優勢的應變能力，相信在接下來針對東京奧運，將結合本次歐洲巡迴賽的寶貴經驗，更加提升技術水準，使前進2020東京奧運更加樂觀。