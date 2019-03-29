釣魚深夜未歸家人報警尋獲　90歲阿公趴殘障機車喊：沒油啦

▲桃園市龍潭區高齡92歲譙姓老翁，28日中午外出釣魚至凌晨才被巡邏員警尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區高齡92歲譙姓老翁28日外出釣魚享受一竿在手趣味，未料至深夜仍然不見人影，家人憂心遍處不著急得報警處理，隔鄰平鎮分局員警29日凌晨在平鎮區金陵路某池塘旁看見譙姓老翁趴在機車上，看見員警靠近虛弱地說，「車沒油啦！」員警趕緊通報家人領回譙姓老翁。

住在龍潭區的92歲譙姓老翁28日中午向家人說要外出釣魚，身體硬朗的他，平常就愛釣魚，家人囑咐譙翁要注意安全，未料譙翁直至晚間9點多仍未回家吃飯，家人急得四處尋找，最後向龍潭警方報案請求協尋。

平鎮警分局副分局長陳怡誠說，分局接獲龍潭分局通報後，建安派出所員警張振福在29日凌晨1時許在鄰近龍潭區的金陵路上巡邏，發現譙姓老翁虛弱趴坐在殘障機車上，虛弱地說:「車沒油了，不好意思」。

▲桃園市龍潭區高齡92歲譙姓老翁，29日凌晨被巡邏員警尋獲時已體力不支。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警立即運來輪椅，請譙翁回到派出所安置，提供熱食讓譙翁飽餐一頓，再透過車籍資料找到家屬，約半小時後，心急如焚的家人看到譙翁才放下心來，感謝員警及時協助，讓譙翁可以安全回家。

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