下田被襲擊！　92歲翁「一把鋤頭」戰勝80kg公野豬

▲野豬襲擊92歲翁反被打死。（圖／非事件野豬／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導

日本神奈川縣小田原市一名92歲老爺爺24日在早川的農田中工作時，遭到一隻80公斤重的成年公野豬攻擊，但厲害的是，老爺爺靠著一把鋤頭戰勝野豬，全身僅受輕傷。

綜合日媒報導，老爺爺的女兒在24日早上近8時許通報警消表示，爸爸在田中被野豬攻擊，兩手都被野豬咬傷，看到爸爸負傷走回家，嚇得急忙將爸爸送醫。醫師診斷，老爺爺除了兩手被野豬咬傷外，右腳大腿也有傷口，手術後並無大礙，身體相當強壯。

老爺爺表示，他在7時30分左右到田中工作，沒想到被野豬襲擊，一開始他想拿拐杖敲擊野豬，不料拐杖很快就打歪，他只好再拿起一旁的鋤頭對戰，結果真的戰勝野豬，野豬當場死亡。

令人驚訝的是，該頭野豬重達80公斤，還是成年雄性，92歲的老爺爺光靠鋤頭就能保住一命，出乎大家意料之外。

老爺爺的妻子透露，他們20年來都固定會到田裡工作，早上不時會看見野豬的腳印，但從來沒有實際看過野豬身影，因此這次的確被嚇到，未來對於田中工作會更加謹慎小心，也慶幸老爺爺只是手腳受傷，度過這個劫難。

栃木縣南部的小山市日前也發生野豬出沒的案件。一名83歲婦人在住宅附近中街道中被野豬撞擊，野豬隨後逃逸，婦人受輕傷送醫急救。專家認為，野豬一般容易因為冬天低溫及食物不足而死亡，但近年全球暖化影響，暖冬讓野豬的活動範圍擴大， 因此出現野豬闖入人類生活地區、襲擊人類等事件。