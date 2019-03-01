因應「雪崩式」人口坍塌　經濟、社福成習近平主政兩大考驗

▲中共總書記習近平。（圖／路透）

記者蔡浩祥／綜合報導

2018年，大陸新生嬰兒人數共1523萬人，較2017年的1723萬少了近200萬人，下降幅度超過11％。外媒評估，「雪崩式」人口危機給大陸當局帶來重大政治考驗，一是如何在人口高齡化，同時勞動力規模不斷縮小情況下保持經濟增量、二是維持既有社福機制。

2016年，大陸開放二胎制度。但，經統計，2017年新生嬰兒人數，竟還比2016年少63萬，「雪崩式」人口坍塌正逐漸形成。

生育率的下降，與預期壽命增長同時發生，某種程度也意味著整體人口的高齡化。換言之，也意味著勞動年齡人口的經濟負擔，正日益加重。

其實，2010年以來，大陸年齡在20到24歲之間的人口下降約30％。

以人數換算之，大約從超過1.27億下降至9000萬人；與此同時，年齡在60歲以上的人口幾乎增加到39％，大約從1.8億增加到近2.5億，估計到2030年，60歲以上人口大約佔大陸總人口四分之一以上。

▲外媒評估，大陸人口問題若無法有效緩解，高齡化社將帶來各式壓力 。（圖／路透）

《紐約時報》指出，大陸持續變化的人口結構，給當局帶來重大至政治考驗，一是如何在人口高齡化，同時勞動力規模不斷縮小情況下保持經濟增量、二是維持既有社福機制。

報導稱，經統計，大陸在教育、醫療和養老金方面的公共支出，在2007年佔國內生產總值(GDP)的6.3%，這些支出在2016年已上升到GDP的11.6%，增長速度超過了軍事或國內安全方面的支出。

假設中國只將福利維持在當前水平的話，人口的老齡化可能會將教育、醫療和養老金方面的公共支出從目前的占中國GDP的10%，提高到在2035年佔中國GDP的17%，並進一步在2050年提高到佔GDP的23%。

然而，這個數字是目前所有政府支出佔國內生產總值的比例。