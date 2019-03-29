「我們挺辣的！」學生串聯挺小英連任：她有能力帶領台灣繼續拚

▲大學生串聯挺總統蔡英文連任。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

2020總統大選的初選前哨戰還沒開始，政治大學野火陣線、東吳難容社、文化大學野青社以及台北大學、亞洲大學等各校學生今（29日）在228公園紀念碑前高喊「台灣挺拚的、我們挺辣的」、「挺小英、辣到底」，希望大眾可以聽到年輕選民的聲音。

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政大野火陣線前社長林南彤表示，2016年蔡英文總統上任後，在國家主權、國防外交、轉型正義、同性婚姻、年經改革、能源轉型等議題，皆有明顯進展，也許走的不快，但一直穩定向前，尤其面對以韓國瑜為首的泛藍15縣市首長，與中關係曖昧踰矩而背棄主權的現況下，蔡總統堅守主張，捍衛台灣的自尊，更顯現出在艱困的環境裡，蔡英文是夠資格，夠氣度帶領台灣繼續拚的人。

共生音樂節總召徐祥弼表示，蔡英文總統開啟了他們這個世代對於未來更多的想像「原來我們國家元首不總是在統獨議題上退讓和妥協，我們的國家可以不只是這樣」，同時得以「讓不同族群與理念的人們得以和解、共生，在這片土地上安居樂業，努力讓我們可以因為生為台灣人而驕傲，像個台灣人站起來」。

▲總統蔡英文。（圖／記者劉亮亨攝）

政大野火陣線發言人吳佳芊也提到，蔡總統的勇敢捍衛與積極開拓，讓台灣人民能夠自信地說，台灣人不是只有依附中國才能存活這個選項，面對內外交夾更嚴峻的考驗，野火公開支持蔡總統穩健堅定而溫柔的路線，我們需要的是如此帶領台灣走向世界的領導人。

林南彤說，「不能只有總統辣，我們必須一起辣」，對於當前大黨所採用的電話民調制度，現在的年輕人可能不容易接到這樣的電話，因此無法反映出年輕選民的想法，因此現在他們不依循傳統路線，希望可以透過更多媒介，讓愛護台灣人民的聲音被聽到，民主不能只有一種聲音，一定還有很多急著想為台灣找想的人想發聲，相信蔡英文能帶領年輕族群站出來。

學生們發表共同聲明表示，身為台灣年輕人，為了活在更理想、更安全的國家，我們有義務站出來發聲，表達對於蔡英文的肯定。最後他們再次呼口號「我們是學生，我支持蔡英文連任」。