　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「我們挺辣的！」學生串聯挺小英連任：她有能力帶領台灣繼續拚

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

 ▲▼ 學生串聯挺蔡英文連任。（圖／記者崔至雲攝）

▲大學生串聯挺總統蔡英文連任。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

2020總統大選的初選前哨戰還沒開始，政治大學野火陣線、東吳難容社、文化大學野青社以及台北大學、亞洲大學等各校學生今（29日）在228公園紀念碑前高喊「台灣挺拚的、我們挺辣的」、「挺小英、辣到底」，希望大眾可以聽到年輕選民的聲音。

請繼續往下閱讀...

政大野火陣線前社長林南彤表示，2016年蔡英文總統上任後，在國家主權、國防外交、轉型正義、同性婚姻、年經改革、能源轉型等議題，皆有明顯進展，也許走的不快，但一直穩定向前，尤其面對以韓國瑜為首的泛藍15縣市首長，與中關係曖昧踰矩而背棄主權的現況下，蔡總統堅守主張，捍衛台灣的自尊，更顯現出在艱困的環境裡，蔡英文是夠資格，夠氣度帶領台灣繼續拚的人。

共生音樂節總召徐祥弼表示，蔡英文總統開啟了他們這個世代對於未來更多的想像「原來我們國家元首不總是在統獨議題上退讓和妥協，我們的國家可以不只是這樣」，同時得以「讓不同族群與理念的人們得以和解、共生，在這片土地上安居樂業，努力讓我們可以因為生為台灣人而驕傲，像個台灣人站起來」。

▲▼蔡英文返國機場談話。（圖／記者劉亮亨攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者劉亮亨攝）

政大野火陣線發言人吳佳芊也提到，蔡總統的勇敢捍衛與積極開拓，讓台灣人民能夠自信地說，台灣人不是只有依附中國才能存活這個選項，面對內外交夾更嚴峻的考驗，野火公開支持蔡總統穩健堅定而溫柔的路線，我們需要的是如此帶領台灣走向世界的領導人。

林南彤說，「不能只有總統辣，我們必須一起辣」，對於當前大黨所採用的電話民調制度，現在的年輕人可能不容易接到這樣的電話，因此無法反映出年輕選民的想法，因此現在他們不依循傳統路線，希望可以透過更多媒介，讓愛護台灣人民的聲音被聽到，民主不能只有一種聲音，一定還有很多急著想為台灣找想的人想發聲，相信蔡英文能帶領年輕族群站出來。

學生們發表共同聲明表示，身為台灣年輕人，為了活在更理想、更安全的國家，我們有義務站出來發聲，表達對於蔡英文的肯定。最後他們再次呼口號「我們是學生，我支持蔡英文連任」。

ET快訊
「沒看過這麼囂張的議長」　他擋韓國瑜專案報告98%網友認荒唐
周杰倫看到阿信求救文了！傻眼「飆出三字經」：怎麼不早說
韓國瑜「主動要求」2警抱大腿高舉他！怕人太多粉絲看不見

關鍵字：學生,蔡英文,連任,2020總統大選,野火陣線

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

宴客強碰小姑段考…婆婆要改期　新人怨「我是跟她結婚嗎」引論戰

女友必看！　網揭男生聚會到底在幹嘛？

「區間測速」來了！台61鹿港─伸港段抓超速　年底前上路

台中票選百大婚紗攝影景點　網友一致推薦：高美溼地

「我們挺辣的！」學生串聯挺小英連任：她有能力帶領台灣繼續拚

千人見證的「實力單身」！裸背妹丟直球「當一下假男友」被秒拒　網笑：這逆天了

催繳作業！家長護兒「開心就好」重砲教訓　結局更扯...班導心死了

影／老夫妻重回天母公園浪漫合照！「黑白→彩色」情牽52年

批教育部漠視公投　幸福盟：「同志教育」根本是換湯不換藥

臨時想吃海底撈！邊緣妹獨自衝一波　店員提供「飯友陪吃」暖翻她

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜　掀衣曬裸肚照：懷孕了！

小孩可以認始源當乾爹～　陳意涵笑：我就不用工作惹

宴客強碰小姑段考…婆婆要改期　新人怨「我是跟她結婚嗎」引論戰

女友必看！　網揭男生聚會到底在幹嘛？

「區間測速」來了！台61鹿港─伸港段抓超速　年底前上路

台中票選百大婚紗攝影景點　網友一致推薦：高美溼地

「我們挺辣的！」學生串聯挺小英連任：她有能力帶領台灣繼續拚

千人見證的「實力單身」！裸背妹丟直球「當一下假男友」被秒拒　網笑：這逆天了

催繳作業！家長護兒「開心就好」重砲教訓　結局更扯...班導心死了

影／老夫妻重回天母公園浪漫合照！「黑白→彩色」情牽52年

批教育部漠視公投　幸福盟：「同志教育」根本是換湯不換藥

臨時想吃海底撈！邊緣妹獨自衝一波　店員提供「飯友陪吃」暖翻她

聞天祥、唐綺陽降臨「金馬奇幻選片指南」　ETtoday獨家直播！

夢幻美人魚航行海上　16億改造「探索夢號」初登台基隆首航

莊佳佳泣訴跆協行政疏失　跆協指前朝交接問題

華為nova 4e台灣大獨賣　搭指定專案再送訂房折價券

爸睡前見「滿版汪汪床鋪」大傻眼　網虧：底下那是買給自己的？

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鍾驚喊：都看到了

陳佩琪告輸三立不再上訴　柯文哲：上一庭8萬蠻貴的

瑞莎爸被黑道威脅流亡　媽媽兼3職養家「等了他5年」

路上看到熱褲妹！工人衝女廁「玩弟弟」...噴射瞬間門開了糗斃

速食餐廳7個小心機　讓消費者無意識地花更多錢

生活熱門新聞

即／忠明高中爆群聚感染！112..

睽違12年！台北直飛塞班島6月..

章魚燒塞整隻章魚超飽滿！網卻勸..

她獨自吃海底撈　店員提供「飯友..

變天掉5℃！2波雨勢北台濕冷3..

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女..

好市多收納神物！網推爆：我家有..

周五起全台有雨3天探14度　清..

熱夏變濕冷冬！北台一夜高溫降7..

「肺炎」阿伯搭飛機！空姐近距離..

女大生「血染床單」暖男友騙老爸..

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像..

館長：你崇拜的運動明星都在用藥

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」..

更多熱門

相關新聞

陸委會祭「韓國瑜條款」　賴士葆：2020通通修回來

立法院國民黨團29日上午召開「蔡政府卡韓卡經濟，卡死台灣大未來」記者會，立委費鴻泰痛批，民進黨的腦袋裡沒有人民，只有鬥爭與選票，怒嗆總統蔡英文不但不適合當總統，做得也爛，不如讓出位子讓高雄市長韓國瑜做。立委賴士葆也說，民進黨為了卡韓推動所謂的「韓國瑜條款」，待2020年國民黨成為國會多數黨，將全部通通修回來！

國政優先！蔡英文主持忠烈祠春祭

初選「特邀」韓國瑜　王金平：洪秀柱問哪一隻妖？

蔡英文財產曝光　存款5406萬

蔡英文暖心影片曝光　霸氣承諾高中生

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：我也碰過

LINE新貼圖看不懂！8年級生崩潰：真的老了

夫妻新婚2月　他發現老婆是表妹

50歲辣媽縫超緊！20歲男友走到哪愛到哪　她夢醒了

即／忠明高中爆群聚感染！112學生請假

表哥奶茶下藥性侵表妹　判刑8年

洗衣機吃襪子是真的！她驚見襪子山傻眼

睽違12年！台北直飛塞班島6月開航

運將接送到滾上床　女歌手告性侵

妻門外聽床板撞牆聲　小三表妹也在場

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！原因嚇破膽

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

藥師情侶留學懷孕　竟吞32顆胃藥墮胎

球鞋吊牌沒拆　小賈斯汀被警察攔

BMW撞貨車爆炸　駕駛燒死

更多

最夯影音

更多

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面