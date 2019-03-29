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《兒少法》三讀！托嬰中心強制裝監視器　事前審查「狼師」身份

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▲▼兒童及少年福利與權益保障法部分條文修正草案三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲兒童及少年福利與權益保障法部分條文修正草案三讀。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

近年兒童受虐案件、狼師事件頻傳，甚至有網友憤而動用「私刑」維護社會正義。立法院會今（29日）三讀通過《兒童及少年福利與權益保障法》修正案，未來托嬰中心將全面裝置設監視錄影設備、強化「狼師」和「惡保母」等不適任人員資訊系統建置、建立兒童死因調查機制、公布違法的兒童課後照顧服務班名稱及負責人姓名等，《ETtoday新聞雲》也整理了10大修法重點。

▲▼兒童及少年福利與權益保障法部分條文修正草案三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

近年兒童受虐、狼師事件頻傳，立法院法制局發佈「預防兒童虐待事件對策之研析」報告指出，自2014年施行《兒童權利公約施行法》以來，兒虐新聞頻率增加，根據衛福部保護服務司統計資料，2017年通報兒童及少年受虐人數達4135人，2018年前3季也有3046人。立法院朝野黨團以行政院版本為主於本會期展開修法，並於29日的院會正式三讀通過修法。

《兒少法》修法10大重點：

1. 建立兒童死因調查機制，中央衛生主管機關應進行6歲以下兒童死亡原因回顧，並定期公布分析結果。 主管機關應每4年對兒童及少年身心發展、社會參與、生活及需求現況進行調查、統計及分析，並公布結果。

2. 司法及早介入兒少保護案件調查程序，保障兒少人身安全；其中，當兒少之訪視顯有困難或行方不明，涉有犯罪嫌疑者，司法警察機關得報請檢察機關處理；地方主管機關評估兒少之生命、身體或自由有立即危險或有危險之虞者，應移送司法警察機關報請檢察機關處理。

3. 強化如「狼師」、「惡保母」等不適任人員資訊系統建置及勾稽整合各單位資料，避免不適任人員進入體系任職。修法將規範兒少福利機構、課後照顧班及中心之負責人、工作人員之消極資格要件，並增列聘僱工作人員前未主動查證之罰則。

4. 托嬰中心應裝設監視錄影設備。錄影設備之設置 、管理與攝錄影音資料之處理、 利用、查閱、保存方式與期限及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。

5. 高風險之6歲以下兒童給予特別保護，修法將增加6歲以下兒童未辦出生登記、預防接種或有其他不利處境時為應視為高風險應通報範圍。

6. 建立「吹哨者制度」，明定通報人之身分資料保密之規定，以免通報人擔心身分暴露導致怯於通報。

7. 主管機關應對被收養人、出養人、收養人及其他利害關係人提供「尋親服務」，必要時得請求戶政、警政或其他相關機關或機構協助，被請求之機關或機構應予配合。 主管機關得依出養人、收養人、被收養兒童及少年或利害關係人之請求，提供心理、醫療、 法律等諮詢轉介服務。

8. 兒童及少年福利機構或兒童課後照顧服務班及中心內的成員若違反《性侵害防制法》、《兒童及少年性交易防制條例》、《兒童及少年性剝削防制條例》，由設立許可主管機關處新臺幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並命其限期改善，屆期未改善者，得按次處罰；情節嚴重者，得命其停辦1個月以上1年以下，或停辦並公布其名稱及負責人姓名。

9. 主管機關應以首長為召集人，邀集兒童及少年福利相關學者或專家、民間相關機構、團體代表、目的事業主管機關代表、兒童及少年代表，協調、研究 、審議、諮詢及推動兒童及少年福利政策。 前項兒童及少年福利相關學者、專家、民間相關機構、團體代表、兒童及少年代表不得少於二分之一，單一性別不得少於三分之一。

10. 為確保兒童及少年之遊戲及休閒權利，促進其身心健康，除法律另有規定外，高級中等以下學校學生每週學習節數，應依中央教育主管機關訂定之課程綱要規定；其課業輔導課程，依各級教育主管機關之法令規定。中央教育主管機關應邀集兒童及少年事務領域之專家學者、民間團體代表、兒童及少年代表，參與課程綱要之設計與規劃。

民進黨團幹事長管碧玲說，兒虐事件令人不捨，修法的腳步雖然無法及時彌補之前的傷害，卻能防止事件再度發生，除修法外，也要求行政院積極推動「強化社會安全網計畫」及「全方位兒童醫療照護網路」，投入人力與經費用來預防與提供整合服務。

長期關注兒少議題的國民黨立委王育敏表示，今天三讀的條文是建立起兒虐的初級預防機制，透過落實主動關懷、強化照顧監督及聘僱嚴格把關三個面向，來防止虐童憾事再度發生。一、落實主動關懷:六歲以下弱勢兒童主動關懷機制入法，透過大數據資料庫，勾稽找出潛在兒虐家庭；二、強化照顧監督: 托嬰中心裝設監視錄影設備；三、聘僱嚴格把關:兒少機構工作人員需檢附良民證，加強主管機關事前查證義務。

▼國民黨團、民進黨團召開防虐兒記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨「終結兒虐 保護兒少一個都不能少」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨「甲咱的囝仔顧條條」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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