犯罪後不一定會被處罰！？檢察官說明「微罪不舉」

▲微罪不舉之法理，在實務上運用頗多。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

犯了罪一定會被處罰嗎？一定要吃刑責嗎？有檢察官PO文指出，其實部分輕微罪刑符合法定要件，並經過檢察官審酌，就可以依照「微罪不舉」之法理，做出「職權不起訴處分」或「緩起訴處分」，被告沒有刑責。

台灣司法人權進步協會常務理事、橋頭地檢署主任檢察官徐弘儒指出，所謂「職權不起訴處分」，係指檢察官依《刑事訴訟法》第253條之規定，對於不得上訴第三審法院的案件，包含最重本刑三年以下有期徒刑之罪，以及竊盜、侵占、詐欺、背信、恐嚇與贓物等輕微案件，得參酌刑法第57條例所列事項，如犯罪之動機、目的、手段、犯罪行為人之品行、犯後態度等，認為以不起訴處分為適當時，將涉嫌犯罪之被告，依職權作出不起訴處分，意即檢察官對於符合起訴門檻的案件，得以裁量起訴或不起訴，故稱之為「相對之不起訴處分」或「起訴便宜原則」。

徐弘儒解釋，目前實務上檢察官運用此一制度，除符合法定要件外，多會審酌被告並無前科，且已坦承犯罪深具悔意，而犯罪情節亦屬輕微損害非鉅或已繳回犯罪所得，另有被害人或告訴人之案件，亦會考量被害人或告訴人所表示之意見，認為被告歷經偵查程序即已達懲罰自新之效果，而決定給予被告不起訴處分。

徐弘儒最後表示，其實從新聞上就常常可以看到一些案例，例如：「婦人倒車撞死幼女深感自責，檢方不起訴」、「女嬰趴睡死，老公不追究，母不起訴」、「女大生偷啤酒賠5千元獲不起訴」、「8旬老翁選舉收賄被逮，坦承犯案獲檢職權不起訴」等，以上案例即是《刑事訴訟法》第253條「微罪不舉」立法精神之充分實現，亦是貫徹「寬嚴並進」、「訴訟經濟」之刑事政策，更讓犯錯者有真心悔過、重新向上之機會。

