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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

尤美女／化解酒駕社會問題的根本之道

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▲▼台歐人權交流會。（圖／尤美女立委辦公室提供）

▲台歐人權法制交流座談會邀請歐洲人權法院法官、英國死刑計畫執行長、馬來西亞律師公會人權委員會主席等人，分享人權公約精神。（圖／尤美女立委辦公室提供）

酒駕、兒虐事件頻傳，引起民眾激憤。近日行政院、朝野立委都積極提案、討論，尋求能夠有效遏止兒虐和酒駕的方法。今年3月19日，立法院舉辦台歐人權法制交流座談會，我很榮幸以立法院跨黨派國際人權促進會召集人的身分，和歐洲經貿辦事處及李麗芬委員共同合作，邀請來自歐洲人權法院法官、德國大學教授、英國高等法院法官、英國死刑計畫執行長、馬來西亞律師公會人權委員會主席，與台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋，分享人權公約精神、極刑嚇阻犯罪的效果，以及刑罰之外還有哪些兒虐及酒駕的防制措施。

他山之石，可以攻錯。本次座談會中，來自英國的Nicholas Blake法官提出6點預防兒虐及酒駕的具體做法（基於篇幅，以下將以酒駕為例），分享給參與座談會的政府部門、立法委員們做為立法、施政參考：

1.研究與調查：對立法機關和行政機關而言，制定政策前首重研究與調查，瞭解問題實際情況才能對症下藥。有了實證資料後，才能知道後續推動的法律和政策是否合理有效。以酒駕防制為例，至少應先調查每年酒駕發生的次數、地點、駕駛人年紀、發生高峰期等等。

2.教育與宣導：據調查發現，在英國，酒駕高峰期出現在佳節前後，人們會因為歡度節慶而飲酒。因此每次佳節前夕，英國政府就會積極宣導酒駕危害。英國實證資料也指出，該做法確實有效降低酒駕人數。

3.公部門預防措施：對英國而言，不只是駕駛人需要安全駕駛的教育課程，警察、老師、醫生、社工都是防制危險駕駛網絡的一環，需要接受一定時數的課程，了解高風險的徵兆和因應方式。

4.符合比例原則的刑法：在刑法之中，刑度的設計與衡量必須要平衡兩者，一是有效預防犯罪對社會的危害，另外一方面要考慮行為人的可責性及各種加重和減輕的因素。酒駕肇事致死、致傷通常非故意，縱使具有故意也有殺人罪和傷害罪可以究責，在這樣的情況下，不應該將酒駕致死的刑度無限上綱，破壞刑法的比例原則。

5.教化與復歸：對於有酒癮或毒癮之人，監禁期間與不當環境隔絕，正是戒癮治療的黃金時期。獄政主管機關應在此時積極引進醫療、社福資源，協助受刑人戒癮、恪守法律，重新復歸社會。

6.監督和監控機制：最後對於因酒駕入獄者，假釋期間尚必須服膺特定條件，包含禁酒、禁入特定場所、限制住居、參加一定課程等，透過適當的監督機制來降低酒駕者再犯機率。

根據警政署和法務部相關統計資料，酒駕肇事數量逐年降低，酒駕累犯比例卻逐年攀升，然而從民國97年迄今，刑法已經三度修正提高酒駕的刑罰刑度。這顯示了刑罰嚇阻對累犯的成效有限，必須強化刑罰以外的預防措施。3月26日，立法院三讀通過《道路交通管理處罰條例》，提高酒駕、拒測罰鍰，新增酒駕累犯加裝酒精鎖、酒駕累犯肇事沒入車輛以及同車乘客勸阻責任等手段，前端透過行政迅速確實地執行，後端藉由矯正、戒癮、保護管束等方法改變酒駕者的行為，才是化解酒駕社會問題的根本之道。

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▲尤美女立委●尤美女，立法委員，投入婦運35年，推動諸多性平法案，現致力於婚姻平權。以上言論不代表本報立場。

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關鍵字：法律,司改人權,尤美女,酒駕,酒精鎖,刑法,台歐人權法制交流座談會

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