《商業事件審理法草案》公布　排除刑案恐造成裁判矛盾

記者吳銘峯／台北報導

司法院在29日公布《商業事件審理法草案》初稿，總計共81條文，審理範圍包含商業民事、非訟案件，確定將商業刑事案件排除。司法院表示，為免侵害當事人權益，幾經考量才會排除。但有不少批評認為，同一案件分拆給不同民刑事法院審理，恐有裁判矛盾之虞。

2017年的司改國是會議決議由司法院籌備《商業事件審理法草案》，設置「商業法院」解決複雜的商業糾紛，而司法院原定2018年底推出草案，但幾經波折後，終於在3月底推出草案初稿。司法院祕書長呂太郎表示，透過本法的推動，未來就能建立迅速、妥適、專業處理重大民事商業紛爭的商業事件審理程序，期使我國商業事件之司法解決機制邁入新的里程。

司法院民事廳長李國增說明本草案的重點，包含：一、設置專業法院：商業法院為高等法院層級，並採二級二審制，遴選受專業訓練之法官擔任，以迅速、妥適、專業處理重大民事商業事件。二、律師強制代理。三、科技之運用。四、調解前置程序。五、當事人查詢制度。六、引進專家證人。七、秘密保持命令。

但草案中出現很大的問題，就是審理範圍限制於商業民事、非訟案件，排除商業刑事案件。對此，有不少學者、法官批評，基於避免裁判矛盾、訴訟經濟、紛爭解決一回性等等理由，商業法院應該納入商業刑事案件，一併審理。

不過司法院指出，根據司改國是會議決議內容，要求商業法院採「二級二審制」，與現行刑事案件的三級三審制不同；故若吸收商業刑事案件一併審理，勢必將侵害當事人審級利益。另外，商業法院草創時期，從無到有，若一開始就吸收案量龐大的商業刑事案件，並不合適；且在司法院規劃中的「商業法院」僅有法官9人，人力單薄，不可能一併審理商業刑事案件，最後排除審理商業刑事案件。

▲司法院秘書長呂太郎（左）、民事廳廳長李國增（右），公布《商業事件審理法草案》初稿。（圖／記者林敬旻攝）