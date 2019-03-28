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泰國驚傳水泥封屍！修車師傅遭塞入「200公升大油桶」屍體變形慘死

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▲警方出動切割機切開油桶，裡面的男屍已經腐爛。

國際中心／綜合報導

泰國近日發生一起駭人的「水泥封屍案」！一名38歲的汽車修理師傅到店上班後就離奇失蹤，警方無論怎麼搜索都找不到人，最後在附近一處餐館的後方空地，挖到一個被水泥封住的200公升大油桶，裡面有一具腐爛的男屍，疑似就是失蹤多日的修車師傅。

據《泰國世界日報》報導，47歲的建材行老闆在10日報案說，店裡的修車師傅從6日就不見蹤影，但警方調閱監視器卻發現，這名員工明明當天進到店內後就再也沒出來了，人怎麼可能憑空消失，一定還在店裡某個角落。

於是警方對整間店展開全面搜索，卻始終找不到修車師傅，案情一度陷入膠著，直到有目擊者透露，似乎看見建材行老闆推著一個大油桶到附近空地，案情才又露出曙光。

警方26日晚間9時接獲報案，指在某餐館後方挖出一個200公升裝的大油桶，且不斷散發出刺鼻惡臭。警方隨後就在店家附近的沼澤地開挖，果然挖到3至4公尺深就發現一個大油桶，開口處還被水泥給封住，用機械切開後裡面有一具早已腐爛、發臭的變形男屍，空氣中都瀰漫一股腐肉的腥味。

目前警方已將屍體送驗，以確認是否為該名失蹤的修車師傅。不過，建材行老闆則是在同一時間打包落跑，讓警方懷疑他很有可能就是兇手。目前全案仍在調查。

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關鍵字：泰國,水泥封屍,油桶,東南亞要聞

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