孫大千挺學姊：統獨被操作成執政不力的遮羞布

▲台北市政府副發言人黃瀞瑩。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩日前在政論節目上直言「統獨是假議題」引發藍綠營人士議論。而前立委孫大千認為，統獨議題根本就是「極度無聊的假議題」。如果對這樣的主張還有意見的人，顯然和年輕世代之間存在嚴重的脫節。他批，傳統的政治人物依舊不願意走出舒適圈，持續的想利用統獨議題作為動員選民的「廉價工具」，或者作為執政不力的「遮羞布」。

黃瀞瑩日前上政論節目時提到統獨議題時表示「我不會因為今天投票而決定我接下來馬上台灣會獨立、還是馬上台灣會統一。」而孫大千29日在臉書PO文，統獨議題根本就是「極度無聊的假議題」。他認為，如果對這樣的主張還有意見的人，顯然和年輕世代之間存在嚴重的脫節，更批評，如果傳統的政治人物依舊不願意走出舒適圈，持續的想利用統獨議題作為動員選民的「廉價工具」，或者作為執政不力的「遮羞布」。

孫大千說，傳統藍綠政治人物用統獨議題號召選票這麼多年，可是台灣有因為藍軍執政就和中國大陸走向統一嗎？或者，因為綠軍執政就立刻著手宣布獨立嗎？不管是做不到，或者是不敢做，傳統政治人物操弄統獨議題的作法，早就被年輕世代的選民給看破手腳。

其次，因為台灣的命運，是牢牢的掌握在全體台灣人民的手中。孫大千認為，也許每一位台灣人民對於台灣未來的終極走向有不同的期待，但是在現階段，「維持現狀絕對是最大公約數」。他說，選舉的結果，也許會造成路線的偏統，或是偏獨，但是「絕對仍然是在維持現狀的範圍內進行」。

孫大千指出，台灣沒有在國民黨執政數十年之後，和中國大陸進行統一，也沒有在民進黨執政將近12年之後，宣布走向獨立。現在來鬼扯，每一次的選擇會造就出不同的結果，這種邏輯怎麼會有說服力呢？那麼，「不會因為今天投票，而決定接下來台灣會馬上獨立還是被統一」，這句話又說錯了什麼呢？

孫大千說，如果傳統的政治人物依舊不願意走出舒適圈，持續的想利用統獨議題作為動員選民的「廉價工具」，或者作為執政不力的「遮羞布」，甚至還要執迷不悟的「把統獨當成生活」，最後的結果，肯定會成為年輕世代眼中「最荒謬的人生」。