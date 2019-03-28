黃瀞瑩講統獨　呂秋遠笑學姐：你以為選總統是天賦人權嗎？

▲黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

台北市副發言人「學姐」黃瀞瑩在政論節目上直言「統獨是假議題」，引起藍綠營人士的討論。對此，律師呂秋遠認為，每一次的選擇，造就了你的人生，更警惕統一或獨立，不只是政治，而是一種生活與態度。

呂秋遠在臉書表示，黃瀞瑩在節目中提到，「我實在不知道統一跟獨立，每兩年都在台灣會出現一次，到底在吵什麼，我不會因為今天投票而決定我接下來馬上台灣會獨立、還是馬上台灣會統一。」這種說法很荒謬。

呂秋遠說，每兩年一次的大小投票，讓我們不斷的有機會選擇往生存或死亡靠近；也舉例，有時候我們可以安慰自己，吃塊炸雞排又不會變胖，即使我們知道這是用餿水油炸出來的；但是這個國家，已經到了最危險的時候，去年一口氣吃進了搖頭丸、海洛因、餿水油、砒霜，還搭配每天吃五花肉、炸雞排、泡麵，「竟然還有人認為，每次選舉都不能決定統獨議題？」

▲學姐黃瀞瑩在節目中表示，統獨是假議題。（圖／翻攝網路）



呂秋遠指出，你選了國民黨，就是往統一靠近一步，你選了民進黨，就是往獨立的維持現狀靠近了一步；「你每一次的選擇，不會讓自己『立刻』活不下去，但是每一次選擇的總和，卻可以造就未來的統一或獨立。」

呂秋遠強調，統一或獨立，不只是政治，而是一種生活與態度，選擇統一，就是往緊縮自由、失去國格的方向走，選擇獨立，就是往擴大權利、保有自我的前景去，你投票選擇你的生活方式，每次的投票都是。

呂秋遠喊話，如果黃小姐代表某些年輕人，「我只能說呵呵，你以為用臉書、講維尼、選總統是天賦人權嗎？」是以前的人幫你抗議、遊行、投票、流血，你才有的啦！