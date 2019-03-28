「統獨假議題」邏輯正確嗎？　苗博雅喊話學姐：別把台灣人看成笨蛋

▲苗博雅。（資料照／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

台北市副發言人「學姐」黃瀞瑩26日在政論節目上稱「統獨是假議題」，在網路上引起討論。對此，社民黨議員苗博雅在臉書指出，別把台灣人民看成一次只能思考一種議題的笨蛋，說統獨是假議題的效果，只是讓年輕人懶得思考台灣前途。

黃瀞瑩在政論節目上說，「實在不知道統一跟獨立，每兩年都在台灣會出現一次，到底在吵什麼，我不會因為今天投票而決定我接下來馬上台灣會獨立、還是馬上台灣會統一。」

▲學姐黃瀞瑩上節目稱統獨是假議題。（圖／翻攝網路）



苗博雅認為，「這樣的邏輯正確嗎？」如果一定要「今天選擇、明天實現」才算真議題，那不只統獨是假議題，連白色力量都是假議題；「不會因為我投票選誰當市長，就決定接下來馬上是光榮城市，或是馬上變成退步價值。」

苗博雅舉例，今天飲酒過量，不會馬上就暴斃；今天熬夜，不會明天就得肝癌；今天抽菸，不會明天就得肺癌；今天拉K，不會馬上就包尿布；「所以大家就不用煩惱了，反正都是假議題，是嗎？」

▲黃瀞瑩。（資料照／記者陳家祥攝）



苗博雅分析，人生的發展，是無數個選擇累積而成的，一個國家的前途，也取決於人民的政治選擇累積加乘；香港被大陸併吞後，港人買不到奶粉、孕婦沒有病床、房價大漲、房租大漲、住屋變成鳥籠屋，老百姓的生活品質大跌，只有權貴發大財。

苗博雅表示，明天統一或明天獨立，或許是個假議題。但長期而言，到底要走向獨立，或是走向被中共併吞，是個台灣人不能不面對的真議題。

苗博雅強調，關心主權，也可以同時關心民生，「別把台灣人民看成一次只能思考一種議題的笨蛋，說統獨是假議題的效果，只是讓年輕人懶得思考台灣前途」，若年輕人拒絕思考國家前途，這個國家，肯定會走向黑暗。