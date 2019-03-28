柯文哲以「她還不到30歲」替學姐說話　挨批年齡歧視





▲台北市長柯文哲、北市府副發言人黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

政治中心／綜合報導

台北市副發言人「學姐」黃瀞瑩日前在政論節目上直言「統獨是假議題」，引起藍綠營人士的討論；隨後台北市長柯文哲以「她（黃瀞瑩）還不到30歲，你怎麼期待一個年輕人在很短時間內去講一大堆？」為由，試圖替黃瀞瑩緩頰。然而台北市議員吳沛憶卻認為，柯文哲這樣是「年齡歧視」，「完全顯露出他心底對『年輕等於能力不足』的預設」。

台北市政府副發言人黃瀞瑩日前上政論節目，談及統獨議題時表示，「到底在吵什麼？因為統獨就是一個假議題」，以及「我實在不知道統一跟獨立，每兩年都在台灣會出現一次，到底在吵什麼，我不會因為今天投票而決定我接下來馬上台灣會獨立、還是馬上台灣會統一。」隨後，黃瀞瑩的言論遭到來賓批評，以及網友、政治人物質疑。

針對統獨是否為假議題？柯文哲28日受訪時說，知道昨天學姐被K慘了，「但是其實她是學妹，她還不到30歲」，統獨假議題是指如果放在中美對抗大架構下，美國在現階段不會允許台灣獨立、不會允許台灣跟大陸統一，但是大局之下，還是有人隨時想要破壞那個均衡，「所以這樣，大戰略這種還沒改變狀態下，還是要隨時提防這種小動作、小波折，破壞均衡的動作，還是要注意。」

媒體追問，是否認為黃瀞瑩的論述不夠完整？柯文哲說，「她（黃瀞瑩）還不到30歲，你怎麼期待一個年輕人在很短時間內去講一大堆？坦白講很多東西我們也是慢慢去學習。」

針對柯文哲回應「她（黃瀞瑩）還不到30歲，你怎麼期待一個年輕人在很短時間內去講一大堆？」，曾任民進黨發言人的吳沛憶在28日臉書上表示，「柯市長以『太年輕』替學姊緩頰，這是年齡歧視，市長你比學姊更失言。」

吳沛憶說，柯文哲的發言「完全顯露出他心底對『年輕＝能力不足』的預設，這實實在在就是年齡歧視。之前荒謬失言『我允許你們上街頭』顯現出威權性格，柯市長此番言論又再一次展現他根深柢固的家父長心態。」

吳沛憶提到，黃瀞瑩在政論節目發言不當，市長有身為主管的政治責任，「這種時候，一般我們會期待有擔當的首長要承擔督導責任。但是，柯文哲市長又讓我們吃驚了。副發言人的節目發言，他沒有親自澄清，反而以「太年輕」否定她的能力。這又更錯了。」

吳沛憶表示，第一錯是柯文哲心理的年齡歧視不小心展露，再次讓年輕人傷心；第二錯是柯文哲否定自己任命的人選，部屬犯錯沒有要求檢討，反而要民眾包容，「阿北今天的表現，讓我們更加質疑市長的用人和督導能力。」