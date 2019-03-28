黃瀞瑩談統獨被K慘　柯文哲護學姐：很多東西慢慢去學習

▲柯文哲時事堵訪，觀傳局長劉奕霆、幕僚黃瀞瑩陪同。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府副發言人黃瀞瑩日前上政論節目談及統獨議題時，遭其他來賓圍剿，太陽花學運學生領袖之一林飛帆還問「台灣作為一個獨立的民主國家是否正在面對中國的併吞（統一）威脅？」，在網路上引發熱烈討論。對此，台北市長柯文哲則出面袒護子弟兵，其實黃瀞瑩還不到30歲、還是「學妹」，不要期待一個年輕人在很短時間內去講一大堆，很多東西也是慢慢去學習。

對於林飛帆提問「台灣作為一個獨立的民主國家是否正在面對中國的併吞（統一）威脅？」，柯文哲說，台灣活在世界上隨時都有外來威脅，「這本來就是要自立自強，我從來不會認為台灣都沒事」，台灣不是世界超強國家，還是一個比較小的，所以本來就是自立自強。

至於統獨是否為假議題？柯文哲先表示，知道昨天學姐被K慘了，「但是其實她是學妹，她還不到30歲」，接著他說，統獨假議題是指如果放在中美對抗大架構下，美國在現階段不會允許台灣獨立、不會允許台灣跟大陸統一，但是大局之下，還是有人隨時想要破壞那個均衡，「所以這樣，大戰略這種還沒改變狀態下，還是要隨時提防這種小動作、小波折，破壞均衡的動作，還是要注意。」

媒體追問，是否認為黃瀞瑩的論述不夠完整？柯文哲說，她（黃瀞瑩）還不到30歲，你怎麼期待一個年輕人在很短時間內去講一大堆？坦白講很多東西我們也是慢慢去學習。

柯文哲說，這次去美國還是很有用，跟所有人談過，跟智庫、跟政府單位談過，資料越多判斷會更正確，「像以前當醫生，診斷做不出來，最通常理由是蒐集資料不夠，所以資料越多診斷會越正確。」

