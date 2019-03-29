53歲兒每天等餵飯！日本繭居族達61萬人　老母淚：我要保護到幾時

▲日本越來越多人足不出戶。（圖／記者蔡玟君攝，下同。）

記者林瑩真／編譯

日本內閣府29日首度公開全國規模的「繭居族」人數統計，發現全國40至64歲的繭居族高達61.3萬人，且年齡層明顯升高。一名80歲老母親就感嘆，53歲的兒子現今過著每天等她餵飯的生活，將這樣的兒子託付給他哥哥時，哥哥笑容瞬間消失，看在父母親眼中相當痛心。

綜合日媒報導，這是日本政府首次公開繭居族的全國人數，也是第一次針對中高年齡層做調查，發現40歲至64歲的繭居族中，有76.6%都是男性，半數以上繭居超過7年，原因多是中年辭職後成為繭居族，曾經經歷過「就職冰河期」（日本社會上就業困難時期之通稱）。

報導指出，2015年時15歲至39歲的繭居族約54萬人，如今不只人數增多，連年齡層都上升，現在的多數繭居族自己約50歲左右，爸媽則80歲左右，被稱為「8050問題」，且每3人就有1人在經濟上依靠父母親。內閣府也強調，現在繭居族已經有高齡化、長期化的現象，「繭居族已經不是年輕人的特有現象」。

▼越來越多繭居族連出門消費都不願意。

一名80歲的老母親就表示，兒子從高中開始出現「恐懼人群」的症狀，只能帶著兒子入住一天1萬日圓的精神治療設施，到30歲前半的數年間，則讓兒子挑戰打工，但兒子仍在工作、辭職間來回循環，最後終於將自己關入家中，「一生的儲蓄不過就300萬日圓」（約新台幣84萬元）。

老母親形容兒子的行為，已經有30年左右沒有跟雙親在同個飯桌上吃飯，總是等著媽媽煮好飯拿入他的小房間，白天連附近地方都不肯出門，腕上要買東西則會特意開車到很遠的便利商店。

雙親擔心自己將不久於人世，先是為兒子儲蓄夠「不讓他餓死」的金錢，每個月存下一半的獎金，教導他如何從網路購物，最後將兒子託付給大他2歲的哥哥。雙親說，看著哥哥聞言消失的笑容，他們也感到相當痛心，只能哀求：「請務必變成讓這樣的孩子也能生存下去的世界」。

另一名77歲老母親也遇到相同狀況，坦言自己正確實的老去，但兒子年紀已長，卻仍然無法自立，未來堪憂，忍不住表示：「我到底要當監護人到什麼時候呢？」