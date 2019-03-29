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槓上國際捕鯨委！日本7月強啟商業捕鯨　船長：致力提供新鮮鯨肉

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商業捕鯨。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本為重啟商業捕鯨，不惜退出國際捕鯨委。（圖／達志影像／美聯社，下同）

國際中心／綜合外電報導

日本2018年底因國際捕鯨委員會（IWC）反對重啟商業捕鯨，硬是放棄30年來持續在南極海進行的捕捉作業，退出IWC，而相關手續將在6月30日正式生效。以「鯨魚城市」聞名的和歌山太地町最後一艘調查捕鯨船「第七勝丸」29日正式出航，此後日本調查捕鯨將暫時走入歷史，並在7月1日正式重啟時隔31年的商業捕鯨。

根據《日本放送協會》報導，隸屬於太地町的捕鯨船第七勝丸的6名船員29日上午10時左右在家人的目送下從當地漁港出發，前往宮城縣石卷市進行調查捕鯨作業。第七勝丸自4月起至6月為止將會在北海道與東北各地沿岸參與調查捕鯨，以統計調查沿岸的鯨魚數，並在日本退出IWC後的7月1日開始商業捕鯨。第七勝丸的船長竹內隆士表示，「商業捕鯨解禁後，我們會努力捕捉新鮮美味的鯨魚肉給全國人民享用的。」

▲▼捕鯨、保育團體。（圖／達志影像／美聯社）

國際捕鯨委員會是根據國際捕鯨管制公約，以保護鯨類資源與限制捕鯨產業發展為目的，在1948年所設立的國際機關，日本則在1951年加入該組織。國際捕鯨委員會在1982年首度通過暫停商業捕鯨的表決案，此後日本則改以研究調查名義持續在南極海、西北太平洋等海域捕捉鯨魚。

由於日本2018年9月曾經在國際捕鯨委員會總會上提案，鑒於部分鯨種的數量已經足夠，希望能夠重啟該鯨種的商業性捕鯨行為，但該提案被否決。日本等支持捕鯨的國家與澳洲等反對捕鯨國形成嚴重對立，雙方陷入膠著狀態，因此日本認為，如果在有會籍的狀態下，恐怕無法重新展開商業捕鯨行為，於同年12月決定退出國際捕鯨委員會，退出手續則將在2019年6月30日正式生效。

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關鍵字：IWC,國際捕鯨委員會,商業捕鯨,調查捕鯨,日韓要聞

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