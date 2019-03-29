雲霄厝剖香腳百年技藝傳承　黃敏惠力拼文化觀光經濟

▲▼嘉義市市長黃敏惠推百年製香文化傳承，未來將作為城市觀光重點。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市安雲霄社區發展協會28日邀請數十年經驗製香師邱錦雲、蔡增成在林森里辦公處現場示範「剖香腳」、手工製香，讓嘉大附小60名校外教學的學生了解雲霄厝傳承百年的傳統技藝「剖香腳」，市長黃敏惠也專程到場，見證文化傳承。

只見邱錦雲俐落的鋸竹、剖片、剖絲，將竹筒削成竹片，多次對半剖成直徑0.3公分的細長竹棒，捆成一束束的香腳花曬乾後，再進行製香後續作業，讓一個大竹筒剖出一千多支香腳，再將一大束香慢慢展花，形成一朵朵美麗蘑菇狀的香腳花，再由製香師傅蔡增成示範在中藥材與檀香瀰漫的香料中滾出圓潤香支。

蔡增成在近2公尺的圓盆前，把打好底的香腳浸水，撥、滾、甩、抖、搓，均勻沾黏以中藥與檀香為基底的香粉，同樣過程手工來回多次，就製成拜拜用的香。學生都非常專注學習，讚嘆老師傅神乎其技的好手藝。

黃敏惠表示，嘉義市是人文城市，所有的產業都是因應生活而來的，我們擁有的精采生活就是最重要的文化，再把文化轉化為重要產業。嘉義市發展觀光文化時需要大家一起來，嘉義就可以有更多人潮進來，錢財也流進來，人才才可以留下來，大家發大財。



黃敏惠提到嘉義市建城3百多年，方便進出城門才有雲霄古道、崇陽古道、南田古道和府路巷。也因為當地有地藏庵跟城隍廟，大家來拜拜時都要拿著香，所以這裡是早期剖香腳的重要地點，家家戶戶都在這裡製香。後來手工製香因工業時代就被機器取代。



希望孩子們見證傳統最有意義的手工價值，藉由傳承讓孩子們了解、學習，成為生活中的藝術與文化，讓每個小朋友成為嘉義市的觀光文化大使。