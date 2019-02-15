每到夜間鏈鋸聲四起　林、警埋伏逮山老鼠查獲3噸重台灣欅

▲遭裁切搬運上車的台灣櫸重約3噸。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東林管處近日接獲線報，新武呂溪林班地旁溪邊每到夜班時間鏈鋸聲四起，關山工作站聯合保七總隊第九大隊台東分隊、台東縣警局關山分局初來派出所共組山區查緝聯防小組，於霧鹿地區逮獲竊取台灣櫸滯留木之王姓嫌犯，並查獲已搬運上車的贓物裁切台灣櫸1塊，全案移送偵辦。



近日盜伐竊取林木案件頻傳，台東林區管理處關山工作站人員與台東縣警察局關山分局初來分駐所及保七總隊第九大隊台東分隊警察查緝聯防小組在各重要高風險區域，派遣重兵埋伏。

▲王姓嫌犯以9人座廂型車為載運工具，運出販賣獲利。

姓王嫌犯2月15日一早在新武呂溪國有林班地旁溪谷竊取貴重木台灣櫸1塊（重約3噸，市價數萬元），以9人座廂型車為載運工具，將運出販賣獲利，未料行經台20線199.5公里處，遭埋伏的執法人員當場攔查，人贓俱獲。經清查案發位置，王嫌係從國有林班旁新武呂溪竊取台灣櫸木材，市價數萬元。

▲王嫌遭埋伏的執法人員攔查人贓俱獲移送法辦。

林管處表示，台灣櫸木市價不斐，促使山老鼠鋌而走險。為有效查緝並遏止貴重木及森林主副產物之盜取風氣，除執行定期巡護，同時會同台東縣警察局關山分局、保七總隊第九大隊台東分隊，採取不定時巡察落實執法。另關山工作站也會清查週邊林地，將剩餘倒木全數運出，以防上宵小起歹念，確實維護生態保育、森林資源保護。



台東林管處關山工作站呼籲民眾千萬不要以身試法，貪圖己利。若竊取森林主副產物，將違反森林法第50及52條，處一年以上七年以下有期徒刑，併科贓額五倍以上十倍以下罰金。也歡迎民眾提供線索共同維護山林資源。