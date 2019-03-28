韓國瑜爆氣嗆「賣台說」 陳其邁問：跟劉結一關起門說了什麼？





▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜率團至港澳，會見兩地特首及中聯辦主任，25日還與國台辦主任劉結一見面，遭質疑採主權紅線。韓國瑜28日返台，對於民進黨批評他賣台，他爆氣回擊，「如果民進黨有辦法讓人民過好日子，我投你一票也可以」。行政院副院長陳其邁受訪時強調，賣農產品沒有不好，但問題是跟劉結一關起門來說了什麼。

陳其邁表示，從政府部門到地方首長，如果能促進農產外銷、經貿往來都是好事，「但是是不是說了應該說的話、見了應該見的人，或是整個行程內容是不是公開，表達台灣的立場，這才是大家關心的、應該講清楚的，中聯辦去了講了什麼？跟劉結一關起門來講了什麼？大家比較關心這些」。

對於韓國瑜怒指民進黨的批評都是胡說八道，陳其邁說，講話要根據事實，大家對他的疑問，韓國瑜應該要面對問題，不要總是歪樓、不要總是閃避。

談及行政院今天通過兩岸若簽政治協議需要經過國會雙審議加公投的高門檻，陳其邁表示，政治協議簽署過程牽涉到憲法秩序，一國兩制、和平協議本來就是高度敏感政治議題，應該要有完備的監督機制，國會受到監督的強度也應該要比較高，跟賣水果不同。

此外，對於韓國瑜稱讚行政院前院長賴清德是「百年一見老實人」，陳其邁酸，韓國瑜應該要說清楚，他曾批評民進黨是妖怪，現在又稱讚賴清德，「我不太懂他真實的意思，他回來應該好好拚市政」。