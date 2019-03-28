臉書求職卻淪詐欺車手　遭警神速活逮白忙一場

▲台南市警三分局據報迅速查獲涉嫌當詐騙集團車手的吳姓男子，起獲相關證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局，日前得知安南區海佃路及安和路上，有銀行帳戶分別遭設定警示帳戶，共提領金額達新台幣110萬元，立即由偵查隊員警分析過濾相關資料，掌握24歲吳姓犯嫌涉有重嫌，於警政署165公布提款熱點2小時內，迅速前往吳嫌家中逮人，並查扣相關犯罪事證，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送偵辦。

警方調查該名24歲吳姓男子，自稱在臉書以月薪2萬9000元求職「外銷助理」，再透過LINE與人事部經理加好友，工作內容係將錢匯入自己的帳戶內，再提領轉給廠商，他卻遲未拿到應得報酬，不料自己竟淪詐欺集團幫凶，被警方逮獲， 偵詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌送辦，吳嫌這段車手生涯的最後結局，是以「白忙一場」落幕。警方也特別提醒求職民眾，要小心求職陷井，應循求正常管道求職，且應小心求證，以免誤入詐騙集團陷井，後悔莫及。

台南市警局長黃宗仁，第一時間得知上情後，迅速指派警政監呂青霖至第三分局頒發破案茶鼓勵有功員警；三分局長呂世明指出，為鼓勵民眾共同打擊詐騙，凡提供犯罪線索因而查獲車手或收簿手者，可得獎金1萬元，因而查獲詐欺集團者，最高可得獎金20萬元，呼籲踴躍參與打擊不法，如有詐騙相關疑問，建議可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢。