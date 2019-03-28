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立委葉宜津登記立委初選　蔡其昌力讚是民進黨不可或缺人選

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▲立委葉宜津在立法院副院長蔡其昌、前台南市議長賴美惠、市議員劉米山、李宗翰等人陪同下，到民進黨台南市黨部登記立委初選。（圖／記者林悅翻攝）

▲立委葉宜津（左三）在立法院副院長蔡其昌（右二）、前台南市議長賴美惠（左二）、市議員劉米山、李宗翰等人陪同下，到民進黨台南市黨部登記立委初選。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

立委葉宜津3月28日上午在立法院副院長蔡其昌、前台南市議長賴美惠、市議員劉米山、李宗翰等人陪同下，到民進黨台南市黨部登記立委初選，蔡、賴兩人都認為，培養一位嫺熟議事、經驗豐富的資深民代是很不容易的事，「台南阿姐」葉宜津可說是民進黨最重要黨產資源，也是2020這場大選，最不可或缺的人選。

葉宜津表示，比起自己的參選，她更是掛念民進黨總統大選黨內競爭，所以特別邀請黨內分別支持蔡總統和賴清德前院長的重量級人物，陪同她辦理登記，她表示黨內初選過後，大家一定會團結合作，台灣才能勝利！

一早特地趕到台南陪同葉宜津登記的立院副院長蔡其昌說，葉宜津在立法院交通委員會說話時，政府官員都要仔細聆聽，不敢輕忽她的任何意見，這就是立法院的生態，中央在台南的各項交通建設，幾乎全部都是她爭取而得。

蔡其昌強調，2020年的選舉，大環境更加困難，因此更需要一位資深、經驗更豐富的人代表民進黨出征，這席才會有比較大的機會勝選，所以他專程南下來為阿姐葉宜津加油！

前議長賴美惠說，台南市經費有限，各項重大交通建設都要靠中央協助，在她擔任議長期間，葉宜津就在國會全力配合地方，為台南爭取各項交通建設經費，例如連接高鐵站的青寮外環道路、南二高柳營交流道等等重大交通建設，還有各項水利設施，都是葉宜津爭取來的，如此有心有力的資深立委，更需要大家支持送她進國會，繼續為鄉親努力。

葉宜津說，在先進的民主國家中，資深立委就是前排國會議員，發言才有份量，能影響政府決策，過去在艱困的環境中，她六度代表民進黨打贏立委選戰。葉宜津說「台南阿姐」有心，所以了解民眾需求；有力，所以有經驗與能力爭取地方建設。只有葉宜津不忘初衷，能夠克服困難，守護溪北、守住勝利。

葉宜津強調，身為一位最資深的立委，對於2020大選，她關心總統大選更甚於自己的選舉，滿腦子都在想，不能只是自己連任，總統大選更是一定要勝利。這是發自她內心的憂慮與期待，民進黨没有一絲絲分裂的本錢，所以她特地邀請蔡、賴一起陪同，象徵未來英德也一定會合作，打贏這場選戰。

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關鍵字：葉宜津,立委,初選,蔡其昌

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