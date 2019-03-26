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雲端最前線／初選徵召韓國瑜　王金平：長者不仁幼者就可不義

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新聞節目中心／綜合報導

國民黨初選擬徵召高雄市長韓國瑜投入2020總統大選一事，出現新進展。據透露，國民黨主席吳敦義對於參選2020總統已意興闌珊，將全力拱韓國瑜加入黨內初選，等韓國瑜返台就會派人南下溝通，但一切仍取決於韓自己的態度，全代會確定總統人選提名的時程則訂在7月28日。《雲端最前線》26日邀請新北市議員李坤城、新北市議員葉元之、台北市議員王欣儀、資深媒體人毛嘉慶、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討2020總統大選各黨的局勢發展。

據了解，在前新北市長朱立倫和前立法院長王金平先後表態投入國民黨2020總統初選後，吳敦義陣營原本計畫透過調整初選中民調與黨員投票佔比的方式，讓吳敦義有些優勢，但尷尬的地方在於，若是增加黨員投票的比例，擔心票源將跟王金平重疊與競爭，若朝全民調方式進行，朱立倫又恐得利，在智庫授命研究各種方式後，最後仍不敵多數中常委們仍堅持按照現行既有的規定，亦即民調比例佔70%、黨員投票佔30％。

▲前立法院長王金平。（圖／記者羅婉庭攝）

▲前立法院長王金平。（圖／記者羅婉庭攝）

針對黨內初選制度，王金平強調，如果黨內依照既定方式參選，那參選人都沒話講，但是目前黨中央的徵召方式有非常多令人質疑的地方，「無論是民調70%、黨員投票30％、萬分之一徵召還是徵召初選，這個初選制度在一個月內變了3次，這樣有原則嗎？」；王金平更強調「長者不仁、幼者不義」，這是社會公道的道理。

至於國民黨2020總統候選人提名作業的時程，內情人士透露，將韓國瑜納入初選後，除了進行民調外，黨員投票的部分目前規劃在6月底舉辦，7月28日（日）舉行全代會，正式通過提名。

另外，對於民進黨是否將由「蔡賴配」出戰2020，根據綠營人士指出，賴清德參與初選醞釀已久且意志也很堅定，因此蔡賴雙方不可能在初選前協商妥當，除非最後蔡英文贏得初選，賴清德才有可能接受「蔡賴配」。《雲端最前線》26日邀請新北市議員李坤城、新北市議員葉元之、台北市議員王欣儀、資深媒體人毛嘉慶、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討2020總統大選各黨的局勢發展。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：雲端最前線,初選,徵召,韓國瑜,王金平,長者,不仁,幼者,不義

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