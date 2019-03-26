林益世貪汙案更審開庭：任立委時職權管不到民營公司

▲林益世貪汙案更審開庭，否認犯罪。（圖／記者邱中岳攝）

記者吳銘峯／台北報導

前行政院祕書長林益世因向「地勇選礦公司」喬中鋼爐下渣契約，索賄8300萬元，被依貪污罪嫌起訴。一審將他判刑7年4個月，二審改判刑13年6月，其中「財產來源不明罪」判刑2年定讞，另外貪污部分則由高院進行更審。高院26日開庭時，林益世否認犯罪，說自己擔任立委時，職權管不到民營公司，本案的中鋼、地勇都是民營公司，他無權可管，沒有貪汙收賄。

擔任多次立委的林益世，在2012年2、3月間擔任行政院秘書長，由於他擔任立法委員期間曾協助「地勇選礦公司」負責人陳啟祥取得中鋼爐下渣契約，陳啟祥再度前來請託林益世時，林益世要求以8300萬元做為協助處理續約之代價，並要求將該8300萬元以現金分成3000萬元、3000萬元及2300萬元3份。

案經陳啟祥向當時的最高檢特偵組提出告發，特偵組於2012年10月25日將全案偵查終結，將被告林益世、彭愛佳、沈若蘭、沈煥璋、沈煥瑤等5人提起公訴，臺北地方法院2013年的一審判處林益世有期徒刑7年4個月。

上訴二審後，高等法院2016年的二審採「實質影響力說」作出判決，林益世的部份收取6300萬元依「違背職務收受賄絡罪」判處有期徒刑12年，褫奪公權8年；職務上要求賄賂、隱匿貪污部份無罪；公務員財產來源不明罪判處有期徒刑2年，褫奪公權2年，併科罰金新臺幣1,580萬元。合併執行有期徒刑13年6個月，褫奪公權8年，併科罰金新臺幣1580萬元。

全案上訴第三審最高法院，因本案涉及貪汙罪是否採「實質影響力說」或「法定職權說」爭議，而陷入停擺。最後最高法院沒有做出決議，僅於2018年8月間做出裁判，將林益世犯「財產來源不明罪」部分，處有期徒刑2年、褫奪公權2年，併科罰金1,580萬元定讞；至於貪汙部分，則撤銷發回高等法院更審。

高等法院26日首度進行實質審理，林益世在庭上否認犯罪。他表示，中鋼、地勇2公司都是民營公司，他擔任立委時的職權，無法管理民營公司，所以他並未幫忙喬爐下渣契約，沒有收賄。另外他也否認向時任經濟部長施顏祥施壓，說施顏祥根本不知道中鋼的爐下渣契約問題，是到檢察官偵訊時，才從檢察官口中得知地勇公司的名字。

