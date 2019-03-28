「韓國瑜賣台灣！」台獨青年機場嗆聲　韓粉克制：我們退回去

▲韓國瑜返台抵高雄小港機場，現場台獨青年揚喊「韓國瑜出賣台灣，滾回中國」。（圖／記者洪正達攝）

地方中心／高雄報導

韓國瑜為期6天的經濟之旅，過程走訪香港、澳門、深圳、廈門，此趟訪陸行程28日畫下句點，中午抵達高雄小港機場。現場湧入千名韓粉熱情迎接韓國瑜的到來，高喊「選總統、救台灣」；然而，機場外卻出現一群台獨青年，憤怒喊「韓國瑜賣台灣，韓國瑜滾回中國」。

韓國瑜此趟訪陸行程，成果相當豐厚，簽訂契約及MOU合作備忘錄總額達52億台幣，28日中午返台，高雄小港機場擠滿千名韓粉，熱情揮舞國旗迎接韓，並喊著「選總統、救台灣」，機場外也旗海飛揚聚集許多韓粉。

▲現場台獨青年憤喊「韓國瑜出賣台灣，滾回中國」。（圖／記者洪正達攝）

不過，機場外出現台獨青年，憤怒喊著「韓國瑜賣台，韓國瑜出賣台灣，韓國瑜滾回大陸」的口號，然而，在一旁聚集的眾多韓粉，沒有因此被激怒，反倒團結齊心準備離開現場，一名男子站出來喊，「我們所有韓粉，不接受他們的挑釁，全部退回去，他們是故意製造對峙，我們退回去好不好。」警方極力維護現場秩序安危。

▲▼韓國瑜抵台現場遇台獨青年，一旁的眾多韓粉沒被激怒，一名男子帶頭喊「我們不接受他們的挑釁，全部退回去」。（圖／記者洪正達攝）

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