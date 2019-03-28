　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「韓國瑜賣台灣！」台獨青年機場嗆聲　韓粉克制：我們退回去

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜返台抵高雄小港機場，現場有台獨青年場喊「韓國瑜賣台，滾回中國」。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜返台抵高雄小港機場，現場台獨青年揚喊「韓國瑜出賣台灣，滾回中國」。（圖／記者洪正達攝）

地方中心／高雄報導

韓國瑜為期6天的經濟之旅，過程走訪香港、澳門、深圳、廈門，此趟訪陸行程28日畫下句點，中午抵達高雄小港機場。現場湧入千名韓粉熱情迎接韓國瑜的到來，高喊「選總統、救台灣」；然而，機場外卻出現一群台獨青年，憤怒喊「韓國瑜賣台灣，韓國瑜滾回中國」。

韓國瑜此趟訪陸行程，成果相當豐厚，簽訂契約及MOU合作備忘錄總額達52億台幣，28日中午返台，高雄小港機場擠滿千名韓粉，熱情揮舞國旗迎接韓，並喊著「選總統、救台灣」，機場外也旗海飛揚聚集許多韓粉。

▲▼韓國瑜返台抵高雄小港機場，現場有台獨青年場喊「韓國瑜賣台，滾回中國」。（圖／記者洪正達攝）

▲現場台獨青年憤喊「韓國瑜出賣台灣，滾回中國」。（圖／記者洪正達攝）

不過，機場外出現台獨青年，憤怒喊著「韓國瑜賣台，韓國瑜出賣台灣，韓國瑜滾回大陸」的口號，然而，在一旁聚集的眾多韓粉，沒有因此被激怒，反倒團結齊心準備離開現場，一名男子站出來喊，「我們所有韓粉，不接受他們的挑釁，全部退回去，他們是故意製造對峙，我們退回去好不好。」警方極力維護現場秩序安危。

▲▼韓國瑜抵台，現場遇台獨青年，一旁的眾多韓粉沒被激怒，一名男子帶頭喊「我們不接受他們的挑釁，全部退回去」。（圖／記者洪正達攝）

▲▼韓國瑜抵台現場遇台獨青年，一旁的眾多韓粉沒被激怒，一名男子帶頭喊「我們不接受他們的挑釁，全部退回去」。（圖／記者洪正達攝）

▲▼韓國瑜抵台，現場遇台獨青年，一旁的眾多韓粉沒被激怒，一名男子帶頭喊「我們不接受他們的挑釁，全部退回去」。（圖／記者洪正達攝）

【更多新聞】

小吃店播中天「他啪一聲轉台」　楊翠：我家老公萬歲！

台大拒看中天韓粉狂護航　綠網軍隔空酸：去讀就打斷他們的腿！


 

ET快訊
阿伯進開刀房站好久不躺上床！護士問原因嚇壞跟醫生狂奔
小優雪球解放！「胸前一條細繩」固定　大深V開到肚臍
他加入255人群組競標撿便宜！被騙30萬才知其他254人全是

關鍵字：韓國瑜,台獨,青年,小港機場,經濟之旅,高雄

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

童仲彥GG！被控詐領助理費　辯「不知情」判刑7年6月

酒駕男林森北狂飆「紅H」連撞18車！　落網囂張嗆警：跨三小

莊珂惠「摸乳」採證原因曝！　男供出小三「乳房硬塊」、「蝴蝶羽翼」特徵

3秒詐開一張發票！高雄男「領走42萬」獎金...共犯5萬交保

自稱Uber司機不滿調度街頭互毆　警察來了繼續打！辣椒水壓制

年利率1288%！「晏仔」暴力討債集團好狠　被害人嚇到離鄉

被賴清德誇「政治奇才」　韓國瑜：賴才是老實話政治人才

新北美術館、特專三用地未解　侯友宜：懇請蘇貞昌與中央支持

朱立倫聲援「中天加油」　質疑NCC：懷有政治目的的處罰

總統候選人有意掌握黨機器？　吳敦義：我可以請假3個月

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

就是她！20歲小媽媽生完女兒就扔人行道　照常上班態度超淡定

100克40元無主包裹夜市秤重賣　消保官：要銷毀或變賣不違法

Max.Lucy都愛爭寵　隋棠苦笑：把拔有一點傷心

被賴清德誇「政治奇才」　韓國瑜：賴才是老實話政治人才

新北美術館、特專三用地未解　侯友宜：懇請蘇貞昌與中央支持

朱立倫聲援「中天加油」　質疑NCC：懷有政治目的的處罰

總統候選人有意掌握黨機器？　吳敦義：我可以請假3個月

民進黨人士力推賴清德民調高　指超越藍綠才能贏得大選

新北市門牌藏密碼！　「設計師濃濃怨念」被網友察覺

「韓國瑜賣台灣！」台獨青年機場嗆聲　韓粉克制：我們退回去

大巨蛋闖關失敗！遠雄逃生模擬播縮時　委員罵：又不是看卡通

小港機場旗海飛揚！韓粉聚集迎接韓國瑜　千人齊喊：選總統救台灣！

秘密會議審查潛艦國造案　「養機場」再現立法院

大聯盟29日開幕30隊全面開打　洋基凌晨1點先戰金鶯

蘇迪曼盃李宗偉出賽存疑　大馬總教練：還是得看狀態

LINE誓言對抗假訊息　第二季官方帳號「LINE謠言查證」正式上線

張老師專欄／日職29日點戰火　王柏融、陽岱鋼受注目

蘇澳囝仔運動爭光　鎮長李明哲致贈獎品

不爽牛皮骨被搶！柴柴氣噗噗低吼　妹隔壁眼神死超反差

快訊／士林空地拆圍牆！　「2工人摔下」險遭磚瓦活埋

小米「米粉節」居家推促銷　掃地機器人、空氣清淨機限時只要10元

拍鳥俱樂部攝影聯展　台南生活美學館登場

賺上億佣金阿嬤拒繳千萬稅　被管收坐地嚎哭：我沒做壞事

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

政治熱門新聞

扁狂罵韓國瑜　「當總統大家一起..

晚上老子開直播罵　韓國瑜回擊陳..

學姐側身照曝光　網驚撞臉八點檔..

黃瀞瑩上節目談統獨　游淑慧提3..

全面封殺！韓粉硬槓台大學生

韓國瑜安慰被罰媒體：我回去也要..

小吃店播中天「他啪一聲轉台」　..

陳致中告外患罪　韓國瑜隔海怒了

政院拍板：「初犯害命」情節重大..

高嘉瑜想凍卵　國外借精生混血娃

即／陳致中告韓國瑜　韓：大家沒..

吳子嘉最新民調：王金平逆轉勝朱..

徐巧芯797字神解學姐統獨假議..

台獨青年機場嗆聲　韓粉克制：我..

更多熱門

相關新聞

賴清德誇奇才 他才是老實話人才

高雄市長韓國瑜結束這趟「經濟之旅」，28日中午回到高雄小港機場，大批媒體和支持者早早就來等候，韓國瑜回台受訪時表示，這幾天非常辛苦，感覺回來真的「老了」！被問及關於2020和賴清德對決，韓國瑜則回應「賴清德說我是百年難得一見的政治奇才，我臉都紅了」，他回敬「賴清德是百年難得一見的說老實話政治人才」。

朱立倫聲援「中天加油」　質疑NCC處罰理由　

看到韓國瑜　余天睡到從床上摔下

韓粉聚集機場迎接韓國瑜　齊喊：選總統救台灣

韓國瑜恐遭罰　張志軍批不擇手段

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

女師PO照被解雇　校長：勾引誰？

上《玩很大》被迫「直接變素顏」

好市多收納神物！網推爆：我家有3組

妻拒行房　夫看監視器她1周帶小王回家4次

星巴克「限時4小時」買一送一！

得來速排隊被白車「無恥插入」！他用喇叭聲神逼退

周五起全台有雨3天探14度　清明連假天氣出爐

姊妹花擦撞聯結車　姊悲喊：我的眼睛

寶寶噴出體外！她那邊撕裂滴屎醫驚呆

太陽穴長「穿腦致命疔」炸10元大肉洞

李燕辭演《炮仔聲》？陳冠霖這句話爆雷

史上最難撩星座女Top 5 ！

夜市秤重賣「盲包」　民眾300元買到名牌包

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

22歲男「漂蓄水池8月」　居民哭：水鹹鹹的

更多

最夯影音

更多

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面