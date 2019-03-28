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聞韓國瑜恐遭罰50萬　海協會張志軍譏：根本不擇手段

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▲▼大陸前國台辦主任、海協會長張志軍。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸前國台辦主任、海協會長張志軍。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／海南博鰲報導

高雄市長韓國瑜近日赴陸城市交流、推銷高雄農漁產品，但因行程進中聯辦、見國台辦主任劉結一，可能因此遭陸委會罰50萬。大陸前國台辦主任、海協會會長張志軍今天聽聞此事，直言這是「不擇手段」，強調這種阻撓兩岸正常交流的行為不會得逞。

張志軍今天上午出席博鰲亞洲論壇2019年年會開幕式，在進場之前接受媒體堵訪，針對韓國瑜近日訪陸行程，可能會導致他回台後被罰款，作出上述表示。

▲▼大陸前國台辦主任、海協會長張志軍。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸前國台辦主任、海協會長張志軍28日出席博鰲亞洲論壇2019年年會開幕式。（圖／記者陳政錄攝）

張志軍認為，韓國瑜此行，是兩岸城市間在正確的政治基礎上，進行的正常交流，因此進行這樣的阻撓「是非常不得人心，也不會得逞」。

對此陸委會主委陳明通曾在昨天解釋，台灣是法治國家，不僅要依法也有一定程序要走，所以只是要先請韓國瑜來說明，如果真的有違法行為，才會有最高50萬元的開罰。駁斥外界將陸委會視為錦衣衛、未審先判的批評。

另針對媒體詢問陸方今年對台，將推出哪些新的措施。張志軍指出，去年推去31條後，各個省市區已相繼推出貫徹31條的具體措施和實施細則，取得非常大的成績，「我很高興，但是這還不夠」。

張志軍表示，未來將繼續貫徹落實31條，「更實更細一些」，正如習近平總書記所說，要聽取台胞意見，研究新的惠台利民措施，「昨天李克強總理和蕭萬長會見時，也提到這個內容」。

他說，除了惠台31條措施以外，陸方還要研究推出新的措施，將在廣泛聽取台胞台商意見的基礎上，真正解決台胞台商關注、突出的問題。

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關鍵字：韓國瑜,陸委會,一國兩制,九二共識,劉結一,張志軍,兩岸關係,城市交流,惠台31條,陳明通

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