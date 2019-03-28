朱立倫聲援「中天加油」　質疑NCC：懷有政治目的的處罰

政治中心／綜合報導

中天新聞因播出太多高雄市長韓國瑜的新聞，遭NCC開罰100萬元。對此，前新北市長朱立倫28日受訪批評NCC，這是懷有政治目的的處罰，如果這樣子的話，過去特定媒體攻擊國民黨、攻擊藍軍也應該要開罰。

NCC(國家通訊傳播委員會)27日決議，中天電視因「播出太多韓國瑜新聞」等缺失，違反《衛星廣播電視法》第27、43條，兩案合計重罰中天電視100萬元，並要求文到一個月內補實新聞總監、副總監缺額。

▲中天新聞「鳳凰展翅」、「大使盯場」2報導遭NCC破紀錄罰100萬（圖／NCC提供）

朱立倫認為，希望不要因為政治立場不同，就對特地媒體懷有政治目的的處罰，如果這樣做的話，「過去也有特地媒體攻擊國民黨、攻擊藍軍，那是不是也要開罰？」

受訪結束後，朱立倫也在臉書發文表示，NCC因為中天新聞報韓國瑜新聞太多等理由，對中天做出史無前例的重罰，「我真的啞然失笑」，在新聞媒體如此競爭的時代，搖控器、滑鼠掌握在閱聽眾的手上，「誰能干涉閱聽眾的選擇？」

朱立倫認為，前總統馬英九執政時，親綠媒體全天候修理他，乃至於在頭版放造假照片，但是馬政府從來沒有想過，要加一根指頭在媒體身上。

朱立倫說，因為新聞自由，是民主國家的基石，也是防止政府濫權腐化的制衡機制，「新聞製播的良莠應盡可能由媒體自律與閱聽眾判斷，尤其涉及政治與政策的報導，絕不可由被媒體監督的政府來判斷，形成被監督者反過來監督監督者的荒謬狀況。」

朱立倫也承諾，「我當總統，絶不允許行政機關干涉新聞自由，把髒手伸進媒體！」並聲援，「中天加油，為捍衛新聞自由堅持奮鬥！」呼籲選民，「2018滅東廠沒有讓蔡英文學到教訓，2020就用選票再滅西廠一次！」

▲中天新聞跑馬燈，滿滿韓國瑜。（圖／翻攝臉書「不禮貌鄉民團」）

▲朱立倫批NCC重罰中天有政治性目地。（圖／記者許靖騏攝）

