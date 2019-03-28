被賴清德誇「政治奇才」　韓國瑜：賴才是老實話政治人才

▲高雄市長韓國瑜返陸回台。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、吳奕靖、洪正達、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜結束這趟「經濟之旅」，28日中午回到高雄小港機場，大批媒體和支持者早早就來等候，韓國瑜回台受訪時表示，這幾天非常辛苦，感覺回來真的「老了」！被問及關於2020和賴清德對決，韓國瑜則回應「賴清德說我是百年難得一見的政治奇才，我臉都紅了」，他回敬「賴清德是百年難得一見的說老實話政治人才」。

選不選2020，韓國瑜在大陸以「老鼠偷拖鞋、大的在後頭」回應，回台被追問到底是什麼意思，韓國瑜表示，拖鞋比較大，老鼠比較小，精彩故事在後頭，只是一個比喻，之前人在陸港澳不方便說，回到台灣才好說，沒有其他意思。

不過媒體追問根據一份針對六都市民選總統人選的民調顯示，韓國瑜民調高，但施政滿意度卻不如檯面上的高人氣，他再次強調「2020目前都不在我的考量」，但也提到「賴清德說我是百年難得一見的政治奇才，我臉都紅了」，他笑著回說「賴清德是百年難得一見的說老實話政治人才」！

▲韓國瑜稱賴清德是百年難得一見的說老實話政治人才。（圖／資料畫面）

不過國民黨中央要讓高雄市長韓國瑜參與2020總統初選態勢逐漸明朗，國民黨主席吳敦義表示，適合的方法是用「徵召」或「特邀」的方式，韓國瑜受訪時只簡單表示，這次局處首長和市議員，一起努力拚訂單，不談個人，因為這樣對其他人不公平，並沒有正面回應問題。