高雄一夜3起鬥毆！20少年學區談判「白車撞人群」　短髮妹遭鐵棒狂打臉吐血

▲救護車到場將傷者送醫。（圖／資料照）

地方中心／高雄報導

高雄夜不平靜，一晚發生三起鬥毆事件！三民區有近20名青少年街頭械鬥，其中一輛白車加速衝撞對方，撞倒好幾輛機車；也有雙方人馬疑因感情糾紛在前鎮區公園談判，結果一男一女被打到重傷，短髮女生還雙眼瘀青吐血，案件都由警方調查中。

27日深夜11時多，位於三民區「學區」的大裕路爆發街頭暴力，鬥毆聲及叫囂聲讓附近住戶嚇到睡不著，「叫囂啊，還有說拿刀啊，一個女生一直喊啊，管理員有看到啊，我們管理員說就直接朝著人撞了。」

警方調查，近20名青少年手持棍棒刀械相約談判，雙方大打出手，見警方到場一哄而散，現場遺留斷裂木棍、鞋子、手錶、眼鏡等，以及地上斑斑血跡。警方已帶回部分青少年，也將調閱監視器進一步釐清。

另外，今天（28日）凌晨又發生第二起鬥毆案件，雙方人馬疑因感情糾紛，相約前鎮區二聖二路、民權二路口公園談判，先抵達的1男3女遭到分乘3輛車的10多名惡煞包圍，其中染著一頭金髮的女子臉部遭鐵棍猛砸，導致雙眼瘀青吐血，另一男也被打趴在地。惡煞行兇後逃逸，目前兩名傷者已送醫。警方半小時後在附近發現6名青少年聚集和沾血衛生紙，雖對方否認和案情有關，但仍帶回調查釐清。

而今凌晨還有第三起街頭暴力，一名印度男子在苓雅區一間超商打一名日本男子，事後還想搭計程車落跑，結果遭到超商店員攔下吼「這裡是台灣」，並報警處理。而打人的印度男子看到媒體鏡頭還比YA，他和日本男都被警方帶回釐清案情。