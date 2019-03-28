過站沒停反嗆「搭免費公車還囂張」　司機停路中央開罵乘客

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台中市林姓女子指控，27日上午搭乘巨業交通310號公車目擊一場離譜的乘車糾紛，當時駕駛員似乎沒有注意到年輕男乘客按了下車鈴，雙方先是爆發爭執，接著駕駛員竟然直接停在路中央展開對罵，內容包含「共三小」、「搭免費公車還囂張」等，完全不顧車上還有小學生，根本就是做了最壞的示範。

▲林女指控駕駛員與乘客發生口角，竟然將車停在路中央對罵。（示意圖／翻攝自Google地圖，與本文中提到的班次無關）

林女向《蘋果日報》投訴並出示影片指控，當天上午7點多搭車外出，卻在經過沙鹿高工時撞見這起離譜的糾紛，駕駛員因為過站不停導致兩名乘客無法下車，其中一人忍不住出聲提醒，雙方卻因此發生嚴重口角，駕駛員還反嗆乘客有錢就去搭計程車，「共三小」、「搭免費公車還囂張」等話，讓車上其他乘客聽了都很錯愕。

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而受到指控的巨業客運方面表示，經過查證影片中的駕駛員確實是所屬員工，雖然沒有超速，但怒罵乘客、把車停在路中央爭執等都是事實，只是駕駛員澄清是乘客沒有按下車鈴，加上口氣不佳才會演變成口角紛爭，對於上述的不當行為公司內部會再進行討論後續懲處。

不過，新聞在網路上傳開後，網友們大多力挺乘客並留言反酸，「很囂張喔，這麼愛說嘴去當網紅啊，當司機太可惜了」、「這素質不意外啊」；但也有人認為，駕駛員堅稱乘客沒有按下車鈴，不如找來當天同車的其他乘客問一問有無聽到，不就能證明到底是哪一邊有問題了，「下車鈴的聲音很明顯，（有按的話）不可能沒有人聽到。」

▼民眾在巨業交通的臉書粉絲專頁留下不少評論。（圖／翻攝自Facebook／巨業交通）