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「台中林熙蕾」近況曝　遷店南屯客源穩「人群總是會給予溫暖」

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▲小勳常透過臉書直播與粉絲分享生活近況。（圖／翻攝自戀愛美式蔥油餅粉專）

▲「台中林熙蕾」小勳說，自己心態轉換了，一個人也能做很多事。（圖／翻攝自戀愛美式蔥油餅粉專）

地方中心／綜合報導

因外型亮麗有「台中林熙蕾」之稱的蔥油餅店老闆小勳，2017年間因勵志創業故事一夕爆紅，但卻屢次遭人檢舉油煙噪音問題，經2次餐車換點、1次店面搬遷，去年11月間終於在南屯區找到店面重新開張；小勳現在常透過臉書直播、貼文與粉絲互動，她說，「心態轉換了、一個人也可以做很多事情」，現在店內客群穩定，鄰居也很好相處，非常喜歡面對人群，因為人總是會給予溫暖、鼓勵。

▲小勳常透過臉書直播與粉絲分享生活近況。（圖／翻攝自戀愛美式蔥油餅粉專）

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▲小勳常透過臉書直播與粉絲分享生活近況，擁有高人氣。（圖／翻攝自戀愛美式蔥油餅粉專）

小勳在國小1年級時，在自家爬欄杆時不慎摔落，造成顱內出血昏迷，急救後撿回一命，但身體左半邊出現肌肉萎縮；小勳因行走時多靠右半部出力，長時間導致右腳踝韌帶也受損，但她不向現況低頭，靠著自己開美式蔥油餅餐車創業。

創業初期，小勳在台中美術館周邊擺攤，不少網友見其勵志創業故事以購買表示支持，小勳一夕爆紅，但多次人檢舉油煙噪音等問題，經2次餐車換點、1次店面搬遷，在一名梁姓善心老闆協助下在南屯區黎明路二段找到4坪大承租店面，店內風格屬工業風，2018年11月間重新開幕，並改名為「戀愛美式蔥油餅」，更有匿名粉絲送上盆花給予支持。

▲▼ 台中林熙蕾的蔥油餅店搬家，鐵粉送花支持 。（圖／翻攝自戀愛美式蔥油餅粉專）

▲▼ 小勳南屯區店面走工業風，她也常透過臉書分享店內美食。（圖／翻攝自戀愛美式蔥油餅粉專）

▲小勳分享店內美食。（圖／翻攝自戀愛美式蔥油餅粉專）

重新開張至今約過5個月，小勳常透過臉書粉專與客人分享美食、用直播跟聊近況，直播觀看數更高達約2500人次，顯見高人氣；小勳指出，目前客群穩定、鄰居也很好相處，更曾有人看到新聞報導後特地來捧場，相當暖心。

小勳說，當時擺餐車爆紅，但卻也不斷遭到他人檢舉，當時覺得很無奈，因為創業真的不容易，沒有大家想的那麼簡單。而下月創業將滿4年，很開心現在生意穩定。

台中林熙蕾。（圖／東森新聞）

▲小勳過去擺餐車時曾因人潮油煙屢遭檢舉，她很開心現在有固定店面、客源也穩定。（圖／東森新聞）

小勳也表示，以前會擔心別人看我的眼神，「因為不喜歡人家發現我的腳受傷」，有時會躲在家偷哭；但經過新聞報導後「心態轉換了」，可以接受自己，也不在乎別人怎麼看自己，「一個人可以做很多事情」，接觸人群感受到不少鼓勵，更有動力做下去。

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關鍵字：戀愛蔥油餅,台中,小勳,台中林熙蕾

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