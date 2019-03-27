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蔡政府裁罰凌友詩　國台辦：民進黨的作為暴露台獨本質

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▲▼台籍大陸全國政協委員凌友詩。（圖／CFP）

▲凌友詩。（圖／CFP）

記者曾俊豪、余奕賢／北京─台北報導。

大陸國台辦27日舉行例行記者會，發言人安峰山針對台籍政協委員凌友詩遭到蔡政府開罰、取消戶籍一事作出回應。他表示，凌友詩已經對民進黨的打壓「做出了強烈的反駁」，後者行為是在破壞兩岸關係的和平發展。

安峰山指出，民進黨的所作所為「再次暴露了他們破壞兩岸關係和平發展、抗拒祖國統一大勢和謀求台獨分裂的本質」。根據此前報導，凌友詩本人則認為，自己受到的實際影響並不大，但民進黨政府真正目的是殺一儆百，旨在防止再有台灣人到大陸發展。

▼安峰山說，民進黨政府裁罰凌友詩是「暴露台獨本質」。（圖／記者屠惠剛、曾俊豪攝）

▲▼ 蔡英文,安峰山。（圖／記者屠惠剛、曾俊豪攝）

大陸全國兩會3月中旬才剛落幕，期間自稱「台灣女孩」的凌友詩在政協會議上表態支持兩岸統一。內政部表示，凌友詩擔任陸方具政治性機關成員，這已經違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，將裁處50萬新台幣罰鍰。凌友詩事後回應，「將對判決保留申訴的權利。」

依照《兩岸條例》規定，台灣地區人民不得擔任經陸委會公告禁止的大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或其成員，違者處10萬以上50萬新台幣以下罰鍰。經內政部查證，凌友詩目前仍保有我國戶籍及國籍，仍然適用兩岸條例規定。

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