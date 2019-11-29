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小學生泳池溺斃家屬求國賠 最高法院判學校免國賠確定

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▲▼溺水。（示意圖／CFP）

▲台南市安順國小日前發生學生溺斃意外，家屬求國賠，法院判學校免國賠確定。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台南市安順國小六年級的林姓學生，2013年間由教練帶隊前往隔壁安順國中泳池游泳，卻不幸溺斃。 家屬不滿，請求國賠，一審判決國小須賠償500餘萬元給家長。案經上訴，二審逆轉改判學校免責，不需國賠。全案再上訴第三審，最高法院29日駁回上訴確定。

判決指出，本案發生於2013年5月16日上午10點多，國小六年級鄭姓導師、石姓游泳教練帶學生到安順國中游泳池上游泳課。但林姓學生在泳池中出現溺水狀況，4分鐘後被一旁的救生員發現，緊急搶救，學生仍不幸溺斃，死因鑑定為「生前溺水導致肺水腫窒息」。

學生的父母不滿，認為校方有一連串的疏失，包含石姓教練與導師未及時察覺學生發生溺水的過失，造成對學生搶救時間延誤；另外安順國小泳課未依師生比例1比15配置，石姓教練帶領17名學生一起上泳課，違反上開規定。家屬也認為安順國中泳池未配置足夠救生員、救生器材，管理、設施有欠缺，致學生離開水面後無法進行急救，因此提出國賠訴訟，要求兩校校長、老師、教練等人，連帶賠償近800萬元。

一審法院審理後，認定安順國小與石姓教練有過失，經過計算後，判決二者須連帶賠償500餘萬元。案經上訴，台南高分院審理後出現逆轉判決，合議庭改認定石姓教練與導師等人，對於意外發生並無疏忽，已經及時發現溺水事件，且急救過程並無不當；另外也認定安順國中對泳池救生員的配置、管理也無欠缺，所以二審廢棄一審判准國賠的判決。

案經上訴第三審，最高法院經過3年餘的審理後，29日認定二審判決認事用法並無違誤，因此駁回家屬的上訴，全案確定。

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