大里「低收姊妹花」擦撞聯結車　姊脫困輪下…絕望悲喊：我的眼睛！

▲姊妹花騎電動自行車返家，不料途中卻與聯結車發生擦撞，釀成1命危1輕傷。（圖／記者李忠憲翻攝）

社會中心／綜合報導

台中大里一對胡姓姊妹花26日前往醫院探望剛開完刀的阿嬤，不料騎乘電動自行車返家途中，卻在內新橋與聯結車碰撞，導致騎車的姊姊頭部遭輾命危，妹妹也全身擦挫傷；妹妹還驚恐地表示，姊姊第一時間被捲入輪下，她協助脫困後還聽到姊姊絕望哀號「我的眼睛、我的眼睛看不到了！」

霧峰警局表示，26日下午3時許接獲通報，大里區內新橋上發生電動自行車與聯結車車禍事故，一共造成2人受傷；待員警到場後，發現傷者是一對胡姓姊妹花，2人一度受困輪下，騎車的姊姊還遭到車輪輾過，嚴重顱骨骨折、顱內出血，傷勢相當嚴重，目前仍在加護病房觀察，有生命危險，而後座的妹妹則是全身擦傷，受到嚴重驚嚇。

▲事故發生當下，姊妹倆一度被捲入輪下。（圖／記者李忠憲翻攝）

姊妹倆的母親向警方泣訴，家中經濟狀況不佳，是低收入戶，她單親一人撫養4個女兒長大，一家人全靠她打零工維生，日前母親因開刀而住院，姊妹倆還特地騎車到醫院探望阿嬤，怎料回家途中竟發生車禍，造成姊姊命危住院，醫師還表示，女兒的眼角膜破裂、水晶體受損，即便脫離險境，未來也恐將失明。出院的胡姓妹妹也表示，當下車禍發生後她與姊姊皆被捲入輪下，2人互相幫忙脫困，隨後就聽到姊姊絕望大喊「我的眼睛、我的眼睛看不到了！」

警方表示，肇事的黃姓男子供稱，當時他開著聯結車自新仁路直行上內新橋，突然聽聞後方傳來碰撞聲響，立即停車並走下查看，這才發現與姊妹倆發生擦撞，並不知道為何會撞上；目前已初步排除雙方酒駕，但因胡姓姊姊仍在加護病房，且鄰近路口監視器並未拍到事發經過，事故發生原因還有待進一步釐清。

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▲由於現場未有監視器拍下事發過程，詳細原因還有待釐清。（圖／記者李忠憲翻攝）