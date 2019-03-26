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大老闆是恐怖情人！　女強人遭菸燙...咬牙忍2年才提告

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▲▼ 大阪府富田林市驚傳12 日逃出一名性侵嫌疑犯。（示意圖／達志影像）

▲周男涉嫌家暴傷害2任女友，先後遭檢察官提起公訴。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

1名經營建築設計公司的周姓男子在2018年間，接連被2名前、後任女友提告家暴，其中A女控訴，周男在交往的2年期間，常對她暴力相向，還拿菸燙她，造成永久傷疤，B女也指控，她和周男去談生意時，突然被周男認為和對方互動過於親密，當場對她動粗，台北地檢署根據被害人驗傷單等證據，先後將周男起訴3個家暴傷害等罪嫌。

據了解，周男年約50多歲，經營建築設計公司有成，加上個人身材維持不錯，是個標準的黃金單身漢；而提告女子雖然分別都僅30多歲，也已在商場上打滾多年，不但時常往來兩岸，且打扮入時、身形姣好，不過在亮麗的外表下，身上有許多遭毆打留下的瘀青傷痕。

兇殺，謀殺，殺人。（圖／達志／示意圖）

▲A女隱忍周男毆打、拿菸燙2年後，才在律師友人勸說下驚醒提告並分手。（圖／達志／示意圖）

A女提告指控，周男在過去2年間，時常為了她和工作上認識的男性互動而吃醋，回到家裡就打她，有2次還用點燃的香菸燙她手臂、背部，A女雖然早就覺得不能繼續交往下去，但始終沒有下定決心，直到2018年間最後一次受暴後，打電話跟剛認識的律師朋友訴苦，律師朋友直接叫她去驗傷提告。

周男到案後否認施暴，稱不知A女傷勢怎麼來的，但檢察官根據驗傷單顯示，A女的身上有許多遭毆打過的傷痕、瘀青，但都集中在脖子以下，其中一個關鍵的菸疤，位於一般外人看不到的右後背部，即使A女自己伸手也無法觸及，認為A女指控當時交往中的周男拿菸燙傷說法可信，因此依A女能清楚指述的施暴時間，在26日依2個家暴傷害罪嫌起訴周男。

此外，周男之後和B女交往時，有一次一起去酒吧和客戶應酬時，周男不滿B女和男客戶互動親密，當場醋勁大發，推打坐在一旁的B女，2人就在客戶面前大打出手，事後B女馬上去驗傷報警，調出店內監視器，周男出庭也坦承動手，日前已被另案依家暴傷害罪嫌起訴。

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關鍵字：家暴,男女朋友,香菸,燙傷,菸疤,傷害

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