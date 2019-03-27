「公婆說」反酸王金平「長者不仁」　吳敦義：我有間斷性重聽

▲吳敦義。（圖／記者范綱儀攝）



政治中心／綜合報導

對於國民黨擬以「徵召領表」方式，讓高雄市長韓國瑜「被動加入」2020國民黨總統初選，前立法院長王金平日前表示，「長者不仁，幼者就可以不義」，這種初選徵召方式會有很大後遺症。對此，黨主席吳敦義26日受媒體專訪時回應，他有時候會有「間斷性重聽」，這些意見他都沒聽過，也不擔心誰會脫黨。

針對國民黨中央內有共識，可能會以「徵召領表」方式，讓韓國瑜「被動加入」2020國民黨總統初選。王金平認為，如果黨內依照既定方式參選，參選人都沒話講，但是目前黨中央的徵召方式有非常多令人質疑的地方，並回應「長者不仁，幼者就可以不義」，強調自己參選決心。

對此，吳敦義受《風傳媒》專訪時說，有時候「間斷性的重聽」會跑出來，這些意見他都沒有聽過，「也不擔心誰會脫黨」，只希望國民黨同志都要同心，並將此比喻成婆媳關係，他形容，公職人員和黨主席就是媳婦，每一位黨員就是婆婆、公公，做媳婦的人，有時被婆婆批評，「就是要重聽嘛」，還是必須恭敬婆婆，「難道婆婆講一、兩句，就不繼續孝順她嗎？」

據報導，吳敦義表示，他會用「最讓人沒理由反彈」的方式，來辦理初選，絕不會在初選結束後，又在國民黨全國黨代表大會上變動，這樣會對不起參選者。另外也感謝王金平，過去吳敦義擔任行政院長時，為了通過ECFA，讓5百多項產業可以早日適用早收清單減稅，立法院特地在休會期間召開二次臨時會審議，吳說，「王金平院長非常配合，所以我到現在非常感謝他」。