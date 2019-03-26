　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「長者不仁幼者不義」指誰？王金平就是不說：隨你想像

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲前立法院長王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前立法院長王金平。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

對於國民黨中央以「徵召領表」方式，要高雄市長韓國瑜參選2020總統大選，已表態參選的前立法院長王金平25日以「長者不仁，幼者就可以不義」表達不滿。媒體26日再問王金平長者、幼者指誰時，他不再回答，要記者自己想像，並說「公道自在人心」。

王金平25日以一句相當有警告意味的話回應「長者不仁，幼者就可以不義」，並強調自己參選決心；國民黨發言人歐陽龍也回應，國民黨以勝選為目標，要推出最強人選，「請王院長體諒」。

不過，王金平對於黨中央喊話「體諒」似乎不以為意，26日受訪時表示沒聽過這樣的聲音，至於初選方式公不公平？他說「公道自在人心」。王金平一再重申，黨內初選一定要有公平合理機制，讓大家共同遵守，現在真的無法適從；而昨日提到「長者不仁，幼者就可以不義」的說法引起討論，記者詢問長者幼者指的是誰？他閉口不答只說，「隨你解釋、想像、體悟，有很多想像空間」，也嘆「公道自在人心」。

同樣也是要參選2020總統的前新北市長朱立倫24日也表示，要徵召就大大方方地徵召，若國民黨中央確定徵召韓國瑜，自己會大力支持，但是沒有所謂的「徵召式初選」，或是「初選式徵召」，如果要參加，初選者就自己來報名，不然就是確定徵召韓國瑜。

▲▼朱立倫、吳敦義。（合成圖／記者張榮恩、范綱儀攝）

▲朱立倫、吳敦義。（合成圖／記者張榮恩、范綱儀攝）

根據《ETtoday新聞雲》獨家報導，國民黨主席吳敦義對於參選2020總統已意興闌珊，將全力拱韓國瑜加入黨內初選，等韓國瑜訪問大陸回來就會派人南下溝通，但一切仍取決於韓自己的態度，全代會確定總統人選提名的時程則訂在7月28日。

更多「國民黨總統初選」相關報導

【互槓】拿換柱酸朱立倫　吳敦義鬆口：讓韓國瑜被動領表參加初選
要就大大方方！朱立倫砲國民黨：大家聽不懂「徵召式的初選」
黨中央徵召登記2020初選！韓國瑜幽默「被逼洗衣服」：回去再討論
國民黨總統初選「一月三變」　王金平生氣了

ET快訊
獨家／李玉璽分手溫妮！　1年戀情告終原因曝光
搭機飛德國...1hr後降落竟「飛錯國家」！乘客氣炸：開玩笑

關鍵字：王金平,韓國瑜,國民黨,吳敦義

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不讓韓流專美於前！柯文哲7、8月訪上海　力拚扭轉「被邊緣化」

韓國瑜自比賣人參果　顏擇雅：孫悟空是人參果糟蹋者

韓國瑜廈門行享高規格禮遇　「劉軍川全程陪同」福建省台辦主任特地迎接

王丹讚台大、政大學生抵制中天　「到了太陽花再度綻放的時候了！」

韓國瑜稱孫中山信徒　陳其邁：馬後炮！用詞強烈但不清楚沒意義

預期「永久和平宣言」必遭抹紅　朱立倫：放馬過來

陳其邁撿到槍：韓國瑜認為反一國兩制是廢話「就是很廢的一句話」

快訊／韓國瑜抵達廈門受禮遇　車隊特別通道直接離開

民進黨怒斥：韓國瑜為一黨一人政治利益「背書一國兩制」

力挺陳菊告名嘴！焦糖哥哥酸：韓國瑜上任至今完成什麼事？

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

她突爆哭！宋智孝慌了：沒事　下秒現「天使舉動」暖哭粉絲

柯震東爆「分手18歲白富美」　崩潰告白：不會再愛了...謝謝妳！

史上最噁酒駕！不滿被酒測　當場大號...手挖屎丟員警臉

不讓韓流專美於前！柯文哲7、8月訪上海　力拚扭轉「被邊緣化」

韓國瑜自比賣人參果　顏擇雅：孫悟空是人參果糟蹋者

韓國瑜廈門行享高規格禮遇　「劉軍川全程陪同」福建省台辦主任特地迎接

王丹讚台大、政大學生抵制中天　「到了太陽花再度綻放的時候了！」

韓國瑜稱孫中山信徒　陳其邁：馬後炮！用詞強烈但不清楚沒意義

預期「永久和平宣言」必遭抹紅　朱立倫：放馬過來

陳其邁撿到槍：韓國瑜認為反一國兩制是廢話「就是很廢的一句話」

快訊／韓國瑜抵達廈門受禮遇　車隊特別通道直接離開

民進黨怒斥：韓國瑜為一黨一人政治利益「背書一國兩制」

力挺陳菊告名嘴！焦糖哥哥酸：韓國瑜上任至今完成什麼事？

「暗黑周子瑜」西門町被逮！整棟旅館「18禁服務」…加500再一次

政治熱門新聞

韓國瑜提中華民國　鄉民秒輸雞排

44億訂單公開透明　K律師解析..

見中聯辦可能罰50萬　韓國瑜回..

韓國瑜可「帶職參選」總統　李佳..

受夠了！陳菊怒告名嘴：絕不姑息..

韓提中華民國　稱我是孫中山信徒

若當總統　朱立倫：邀習近平在金..

幕後／劉結一南下壓陣　韓國瑜坐..

韓國瑜總結深圳行「7大成果」

王金平質疑徵召韓國瑜　國民黨：..

韓國瑜帶職參選總統合法？內政部..

評／蔡英文戴韓國瑜紅帽　猛談外..

蔡英文隔空喊話韓國瑜　告訴對方..

【獨家】吳敦義力拱韓國瑜參選

更多熱門

相關新聞

力挺陳菊告名嘴！焦糖哥哥酸：韓國瑜上任至今完成什麼事？

總統府秘書長陳菊26日透過臉書憤怒表示，幾經思考，她決定對吳子嘉、謝寒冰、張友驊三名嘴，因明顯逾越言論自由範疇，以不實言論一再造謠抹黑等行為，委託律師提告。常發表時事看法的藝人焦糖哥哥在臉書發文力挺陳菊，超酸直問，「韓國瑜上任到現在完成什麼事？」

吳為「King Maker」拱韓？ 藍營：重返執政為主目標

韓國瑜體驗動車赴廈門　車廂內施展溫情攻勢

直球對決！朱：吳敦義應儘速面談韓　初選前定案

柯文哲：李文輝4月會來談雙城論壇

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 S.H.E 大金空調 王令麟 東森自然美 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟臉

除收回訊息...LINE「隱藏功能」不怕錯頻

4月回到冬天？吳德榮：下周一達強烈冷氣團

韓國瑜提中華民國　鄉民秒輸雞排

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女兒怒回一句

美國直擊／蘋果推出Apple Card

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金身

超商店員先幫7人結帳　他氣到飆罵

班機飛德國　1hr後飛錯國家傻眼

母雞產下2層殼「花生蛋」！

小一兒大在褲子上　田中母趕到見感動一幕

蘋果iOS 12.2更新　增加5大實用功能

男友改坐機車後座　原因暖翻網羨慕

女大生「血染床單」暖男友騙老爸　她：太Q

即／國一轎車夾成廢鐵　貨車衝上水泥護欄

更多

最夯影音

更多

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面