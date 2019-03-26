「長者不仁幼者不義」指誰？王金平就是不說：隨你想像

▲前立法院長王金平。（資料照／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

對於國民黨中央以「徵召領表」方式，要高雄市長韓國瑜參選2020總統大選，已表態參選的前立法院長王金平25日以「長者不仁，幼者就可以不義」表達不滿。媒體26日再問王金平長者、幼者指誰時，他不再回答，要記者自己想像，並說「公道自在人心」。

王金平25日以一句相當有警告意味的話回應「長者不仁，幼者就可以不義」，並強調自己參選決心；國民黨發言人歐陽龍也回應，國民黨以勝選為目標，要推出最強人選，「請王院長體諒」。

不過，王金平對於黨中央喊話「體諒」似乎不以為意，26日受訪時表示沒聽過這樣的聲音，至於初選方式公不公平？他說「公道自在人心」。王金平一再重申，黨內初選一定要有公平合理機制，讓大家共同遵守，現在真的無法適從；而昨日提到「長者不仁，幼者就可以不義」的說法引起討論，記者詢問長者幼者指的是誰？他閉口不答只說，「隨你解釋、想像、體悟，有很多想像空間」，也嘆「公道自在人心」。

同樣也是要參選2020總統的前新北市長朱立倫24日也表示，要徵召就大大方方地徵召，若國民黨中央確定徵召韓國瑜，自己會大力支持，但是沒有所謂的「徵召式初選」，或是「初選式徵召」，如果要參加，初選者就自己來報名，不然就是確定徵召韓國瑜。

▲朱立倫、吳敦義。（合成圖／記者張榮恩、范綱儀攝）



根據《ETtoday新聞雲》獨家報導，國民黨主席吳敦義對於參選2020總統已意興闌珊，將全力拱韓國瑜加入黨內初選，等韓國瑜訪問大陸回來就會派人南下溝通，但一切仍取決於韓自己的態度，全代會確定總統人選提名的時程則訂在7月28日。

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