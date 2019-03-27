2028年上火星採樣　長征九號500噸級發動機聯試成功

▲長征五號遙二運載火箭 。（圖／翻攝自中新網）

軍武中心／綜合報導

中國航天科技集團官方微博近日宣布，已成功進行500噸級液氧煤油發動機聯試，為後續重型運載火箭研製打下基礎。據了解，上述發動機會使用在長征九號重型運載火箭，陸方預計首飛時間將會落在2028年至2030年。

報導指出，中國航天科技旗下六院研製的500噸級液氧煤油發動機燃氣發生器-渦輪泵聯動試驗取得成功，未來將應用於中國正在研製最大推力火箭發動機，對後續空間活動、載人登月及深空探測有重大意義。

公開資料顯示，長征九號高90米，箭體直徑為10米級，芯一級配置4台500噸級推力高壓補燃液氧煤油發動機，芯二級配置2台220噸級推力高壓補燃氫氧發動機，芯三級配置4台25噸推力膨脹循環氫氧發動機。該運載火箭近地軌道運載能力50至140噸，奔月轉移軌道運載能力15至50噸，奔火轉移軌道運載能力為12至44噸。

過去中國航天科技集團一院院長郝照平曾表示，長征九號是航天強國的重要支撐，也是大規格利用太空資源的基礎，更是展開大規模深空探測的前提，其總體方案已經通過專家評審，各分系統方案基本明確，如果在大推力發動機、大直徑結構等關鍵技術實現突破，實現首飛後將「極大支撐我國科技強國和航天強國建設」。

根據中國國防科工局信息，長征九號首飛時間預計在2028年至2030年。目前全球公開立項重型火箭的國家僅有中國和美國，而長征九號火箭總設計師張智曾在2018年11月份指出，長征九號足以通過一次任務完成火星的取樣並返回，這使得中國有望成為首個完成火星採樣返回的國家。

▼航天科技集團運載火箭技術研究院。（圖／翻攝自央視）