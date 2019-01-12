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「快舟-21」可造世界最大飛彈「攜50核彈頭」　環時：錯得離譜

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▲「快舟一號甲」小型運載火箭。（圖／翻攝自新華網）

▲「快舟一號甲」小型運載火箭。（圖／翻攝自新華網）

記者馬叔安／綜合報導

國際評估和戰略中心高級研究員費學禮8日指出，中國大陸在2017年首次亮相了裝備直徑4米的固體燃料火箭「快舟-21」，以及兩個助推器的「快舟-21A」運載火箭，一枚就可以攜帶50枚核彈頭，且隨著這個火箭平台的出現，大陸有可能以它為基礎，發展出「世界上最大的洲際彈道飛彈」。不過《環球時報》10日回應，這篇文章的觀點「錯得離譜」。

費學禮在《國家利益》（The Natiomal Interst）雜誌發表《下一個中國威脅：世界最大的移動式洲際彈道導彈》（The Next China Military Threat: The World's Biggest Mobile ICBM?）。文章指出，俄國的 「RS-28」10噸載重液態燃料洲際彈道導彈在2021年進入生產時，將成為世界上最大的核能攻擊導彈，但在2017年中葉，中國大陸亮相了一個更大的固態燃料空間發射火箭，能夠形成也許是世界最大的洲際彈道導彈基礎。

▲東風飛彈。（圖／翻攝自維基百科）

▲東風飛彈。（圖／翻攝自維基百科）

一個大陸網站2015年5月公佈，由「中國航天科工集團」提供的固態燃料空間發射車輛的資料，可以看出是「快舟-21A」運載火箭，這款火箭是以「快舟-21」作為基礎，發展出世界上最大機動式洲際彈道飛彈，一枚就可以攜帶50枚核彈頭。且解放軍火箭軍的每個洲際彈道飛彈，基本作戰單位裝備大約6枚飛彈，按照每個飛彈可以搭載50個彈頭來計算，每個作戰單位可以部署接近300枚彈頭。

報導指出，大陸和美國、俄國一樣，已有運載火箭基礎，可發展洲際彈道飛彈，例如「東風-5」洲際彈道飛彈就是在「長征-1」運載火箭的基礎上進行研發。

▲中國航天科工集團研發的武器。（圖／翻攝自中國航天科工集團網站）

▲中國航天科工集團研發的武器。（圖／翻攝自中國航天科工集團網站）

文章指出，至今沒有「快舟-21A」會成為世界最大的固態燃料洲際導彈的中國官方消息，「但如果假設大陸的戰略策劃者們打算放棄這個選擇的話，那就太蠢了」。

針對這項說法《環球時報》報導回應，一位匿名的中國軍事專家認為，所謂的「快舟-21」運載火箭研製洲際導彈「並沒有太大實戰意義」，以「快舟-21」為例，如果能夠達到20噸有效載荷，那它的起飛重量將超過近地軌道運載能力為25噸級的「長征-5」運載火箭，目前的固體燃料洲際彈道導彈，通常是在50噸以下，即便是重型的液體洲際彈道導彈，也不超過200噸，數百噸的固體燃料洲際彈道導彈不可想象，更不可能進行公路機動，「這樣的洲際彈道導彈沒有太大實戰意義」，「美媒這篇文章錯誤百出，觀點顯得很業餘」。

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關鍵字：快舟-21,快舟1號甲,運載火箭,洲際彈道飛彈

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