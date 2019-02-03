陸估空天飛機2030年首飛　美媒：兩國戰機時速將可逾6千公里

▲「空天飛機」模擬圖。（圖／翻攝自頭條@前沿哨所）

軍武中心／綜合報導

中國航天領域在近年取得亮眼成績，目前也正在研製新一代的天地往返飛行器「空天飛機」。陸媒披露，渦輪輔助火箭增強沖壓組合循環發動機（TRRE）已成功在去年底進行點火和模式轉換，未來可用於空天飛機。官方透露，若發展順利的話，將在2030年完成空天飛機首飛；美媒也估計，屆時兩國軍機都會以高達4000英里（6400公里）的時速飛行。

綜合陸媒報導，所謂的「空天飛機」是一種用於天地往返運輸並能夠重複使用的裝備，被稱為是「騰雲工程」。該飛行器與現有火箭發射回收方式不同，能夠從普通的機場起飛將航天器送入軌道，既能夠載人，也能夠發射衛星及各類物資到太空。

▲「空天飛機」被稱為騰雲工程 。（圖／翻攝自央視）

報導提到，渦輪輔助火箭增強沖壓組合循環發動機（TRRE）是由中國航天科工集團北京動力機械研究所獨創，已於2018年年底完成首次原理樣機的驗證試驗，並成功進行點火和模式轉換。

外界之所以認為TRRE發動機未來可用於空天飛機，是因為空天飛機就是採用水平起飛方式，透過使用吸氣式發動機並依靠氣動升力，不僅可降低燃料的攜帶量，還夠能減少自重，進一步降低成本。曾有專家認為，以「騰雲工程」為例，如果大型母機作為軍用飛行器的話，依靠現有的反導系統幾乎難以攔截。

據大陸官方透露，若一切發展順利的情況下，中國大陸或許將在2025年以前採用現役成熟的發動機進行組合，2030年可完成首架空天飛機起飛，TRRE發動機很可能就是為其研製的。

美國媒體日前曾大膽預測，到了2030年時，中美兩國的軍機可能會以高達4000英里（6400公里）的時速飛行，而中國的渦輪火箭沖壓組合循環發動機成功問世後，配合該型發動機的空天飛機，將會成為反覆穿梭宇宙的最終形式，甚至還能在1小時內橫跨太平洋。