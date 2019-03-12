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長征九號擬2030首飛　運載能力為現役大陸火箭5倍「可載人探月」

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▲▼長征五號遙二運載火箭 。（圖／翻攝自中新網）

▲長征五號遙二運載火箭。（圖／翻攝自中新社）

大陸中心／綜合報導

長征三號乙運載火箭日前在西昌衛星發射中心升空，不僅成功將中星6C衛星送入太空，長征系列火箭的發射次數也正式刷新為300次。根據陸媒報導，長征系列是大陸的主力運載火箭，承擔起96.4%的發射任務，發射航天器總質量更佔中方發射總質量的99.2%；長征九號則有望於2030年前後實現首飛。

報導引述中國航天科技集團一院院長郝照平的說法稱，長征九號是航天強國的重要支撐，也是大規格利用太空資源的基礎，更是展開大規模深空探測的前提，目前總體方案已經通過專家評審，各分系統方案基本明確，如果在大推力發動機、大直徑結構等關鍵技術實現突破，有望於2030年前後實現首飛，這將「極大支撐我國科技強國和航天強國建設」。

▼長征八號運載火箭。（圖／翻攝自中國航天科技集團）

▲陸長征八號2020首飛　滿足中高軌商業發射需求。（圖／翻攝新華網）

報導指出，長征九號關鍵技術深化論證的系列指標包括芯級箭體直徑9.5公尺級、近地軌道運載能力50噸至140噸、奔月轉移軌道運載能力15噸至50噸、奔火轉移軌道運載能力12噸至44噸等，這些指標「已經取得階段性成果」，運載能力更是現役大陸火箭最大運載能力的5倍多。

報導提到，長征系列火箭2018年的年發射連續成功次數為37次，首次獨居世界航天發射次數年度第一位，這在近20年全球航天發射當中「是連續成功發射次數最高的一年」；長征九號的研製成功將滿足大陸國內深空探測、載人月球探測等重大科技活動的需求；重型火箭的發射需求在2030年前後將發展成4至5發，2030至2035年將來到10次左右，2050年還有更多的發射需求。

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關鍵字：長征九號,長征五號,長征系列火箭,中國航天,探月,登月,火箭,中星6C衛星,西昌衛星發射中心,大陸軍武,軍武

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